INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU ECHIPELE DÂMBOVIŢENE CARE VOR PARTICIPA LA CAMPIONATELE DE MINI ŞI BABY BASCHET

Federaţia Română de Baschet, cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului – prin BTT – Biroul de Turism pentru Tineret – organizează în această vară Campionatul Naţional U12, precum şi Festivalurile Naţionale de BabyBaschet şi Mini-Baschet în staţiunea Costineşti.

Întrecerile se vor desfăşura pe terenurile din cadrul bazei sportive BTT, după următorul program:

– Festivalul de BabyBaschet (masculin şi feminin) – în perioada 16-22 iunie 2019 (sportivi născuţi în 2009 şi mai tineri)

– Festivalul de MiniBaschet (masculin şi feminin) – în perioada 23-29 iunie 2019 (sportivi născuţi în 2007 şi mai tineri)

– Campionatul Naţional U12 (masculin şi feminin) – in perioada 30 iunie – 6 iulie 2019 (sportivi născuţi în 2007 şi mai tineri)

Sistemul competiţional va fi stabilit în funcţie de numărul de echipe înscrise şi va fi comunicat la o dată ulterioară.

Perioade de înscriere

” Perioada de înscriere pentru Campionatul National U12, masculin şi feminin, este 5.04 – 01.06.2019

” Perioada de înscriere pentru Festivalurile de BabyBaschet şi Mini-Baschet 2019, precum şi taxele de înscriere sunt:

– până la 15.05.2019 cu plata taxei de 600 lei (denumita Taxa 1);

– între 16.05 – 01.06.2019 cu plata taxei de 1000 lei (denumita Taxa

2)

Campionatul Naţional U12, masculin şi feminin

” Vă reamintim că înscrierea în Campionatul Naţional U12 obligă clubul la participarea în Campionatul Naţional U13 (sezonul 2019-2020)

” Perioada de transfer valabilă pentru Campionatul Naţional U12 este 10-14.06.2019. Sportivii care se transferă pentru Campionatul National U12, NU vor mai avea drept de transfer până în a doua perioada de transfer a sezonului 2019-2020 (decembrie 2019 – ianuarie 2020)

” Data-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere în Campionatul Naţional U12 masculin si feminin este 01.06.2019

” Numarul maxim de jucători participanţi la Campionatul Naţional U12 este de 14 jucători/echipă, iar numarul minim este de 10 jucători

” În întrecerile masculine, pot participa şi echipe mixte, având în componenţă maxim 4 fete în lot (maxim 2 fete pe foaia de joc)

” Pentru Campionatul Naţional U12 sportivii vor fi legitimaţi cu carnete tip FR Baschet care să conţină viza anuală 2018/2019, viza medicală valabilă pe toată durata competiţiei şi aceeaşi denumire a clubului

” Pentru Campionatul Naţional U12 echipele participante trebuie să prezinte la joc minim 10 sportivi din care 8 de aceeaşi vârstă (acelaşi an de naştere)

” În Campionatul National U12 echipele vor fi conduse de maxim 2 antrenori (un antrenor principal şi un antrenor secund) ambii având obligaţia să prezinte carnet de antrenor în care să fie trecut angajamentul la clubul pe care îl reprezintă, să conţină viza anuală pentru sezonul 2018/2019 şi licenţa C tip FR Baschet, cu viza anuală

2018/2019 aplicată

” Un antrenor (principal sau secund) poate reprezenta doar o singură echipă în cursul unei săptămâni.

Festivalurile de Baby-Baschet şi MiniBaschet, masculin şi feminin

” Conform deciziei Consiliului Director din 25.03.2019 cluburile vor trebui să precizeze pe formularul de înscriere la festivalurile de Baby-Baschet şi MiniBaschet eşalonul valoric în care doresc să evolueze (începători sau avansaţi)

” Data-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la Festivalurile de BabyBaschet şi MiniBaschet masculin si feminin este 01.06.2019

” Numarul maxim de jucători la festivalurile de BabyBaschet şi Mini-Baschet este de 14 jucători/echipă, iar numarul minim este de 9 jucători

” În întrecerile masculine, pot participa şi echipe mixte, având în componenţă maxim 4 fete în lot (maxim 2 fete pe foaia de joc)

” Toate echipele vor prezenta la şedinţa tehnică tabelul L14 cu jucătorii participanţi, care trebuie să conţină viza medicală pentru fiecare sportiv în parte, valabilă pentru toată perioada competiţiei

” Pentru Festivalurile de Baby-Baschet şi MiniBaschet, echipele participante trebuie să prezinte la joc minim 9 sportivi

” La Festivalurile de BabyBaschet şi MiniBaschet echipele vor fi conduse de maxim 2 antrenori (un antrenor principal şi un antrenor secund) ambii având obligaţia sa prezinte carnet de antrenor în care să fie trecut angajamentul la clubul pe care îl reprezintă, să conţină viza anuală pentru sezonul 2018/2019 şi licenţa C tip FR Baschet, cu viza anuală 2018/2019 aplicată

” Un antrenor (principal sau secund) poate reprezenta doar o singură echipă în cursul unei săptămâni

Hotel Forum, casa micilor baschetbalişti

În calitate de partener organizatoric al evenimentelor, BTT – Biroul de Turism pentru Tineret oferă micilor baschetbalişti condiţii foarte bune de cazare la Hotel Forum, unul dintre simbolurile staţiunii Costineşti. Hotelul este amplasat la 20 metri de plajă şi 500 metri de terenurile de joc, avand 139 de camere. Echipele interesate pot discuta detaliile direct cu operatorul hotelier, printr-una din modalităţile de contact prezentate pe pagina web a hotelului.