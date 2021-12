INFORMARE METEOROLOGICĂ de vreme capricioasă, vânt, ploi, lapoviță și ninsoare

Meteorologii au emis o informare meteo pentru întreaga țară, inclusiv județul Dâmbovița, în perioada, 2 decembrie, ora 20 – 4 decembrie, ora 10.

Fenomene vizate: intensificări temporare ale vântului și zăpadă spulberată în zona montană înaltă, precipitații moderate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

In intervalul menționat vântul va avea intensificări la munte, la altitudini de peste 1700 m, unde vitezele vor depăși temporar 60…70 km/h, iar pe creste, rafalele vor depăși 90…100 km/h spulberând zăpada.

Intensificări ale vântului vor fi și în regiunile vestice, iar vineri (3 decembrie)

local și temporar și în restul teritoriului, cu viteze în general de 45…55 km/h.

Pe parcursul zilei de vineri (3 decembrie) aria precipitațiilor se va extinde, iar la munte treptat vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă. Precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și pe arii restrânse ninsoare se vor semnala în vest, centru și nord, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă (3/4 decembrie) și în est și sud. Cantitățile de apă vor depăși izolat 10…15 l/mp îndeosebi în zonele de munte.

În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.