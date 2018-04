Inflaţia a depăşit ţinta prognozată

Share This





















Ritmul anual cu care au crescut preţurile în februarie a urcat la 4,7%, pe fondul creşterii preţurilor mărfurilor nealimentare (mai exact gazele şi energia electrica) cu peste 6,2%, a anunţat Institutul Naţional de Statistică. Preţurile alimentelor au urcat cu 3,7% iar tarifele la servicii au crescut cu 2,9%. Potrivit raportului periodic privind inflaţia, preţurile alimentelor ar putea creşte cu 5,3% la finele acestui an, iar cele ale combustibililor cu 4%.

Preţurile de consum în luna februarie 2018 comparativ cu luna ianuarie 2018 au crescut cu 0,3%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie 2018) faţă de precedentele 12 luni (martie 2016 – februarie 2017), calculată pe baza IPC, este 2,1%. Determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), rata medie este 1,6%, au mai transmis statisticienii de la institutul naţional de specialitate.

În acest context trebuie amintit că Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an şi a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019.

În cursul anului 2019, rata anuală a inflaţiei de bază se va menţine la valori relativ constante, situate însă peste limita superioară a intervalului ţintei. La acest orizont, anticipaţiile privind inflaţia ale agenţilor economici se vor menţine la valori situate uşor peste 3%. în condiţiile în care rata inflaţiei principalilor parteneri comerciali externi ai României se menţine semnificativ sub nivelul de 2% şi pe fondul acomodării expansiunii consumului într-o mai mare măsură pe seama importurilor de bunuri comparativ cu producţia internă, mediul extern va continua să exercite presiuni de temperare a dinamicii inflaţiei de bază interne.