Inflaţia a atins pragul de 5%

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5% în martie 2018, de la 4,7% în luna precedentă, pe fondul scumpirii mărfurilor nealimentare cu 6,57%, a celor alimentare cu 4,01% şi a serviciilor cu 2,9%. Ultima lună cu o rată mai mare a inflaţiei anuale a fost iunie 2013, când preţurile de consum au urcat cu 5,37%, cu precizarea că atunci încă se resimţeau efectele crizei. În martie comparativ cu februarie, preţurile de consum au urcat cu 0,3%, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 0,48%, cele nealimentare cu 0,15% şi serviciile cu 0,30%.

În acelaşi interval, Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 3,5%, de la 3,2%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an. Nu este exclus un nou puseu inflaţionist in perioada următoare, având în vedere ultima scumpire, cu 10%, a gazelor naturale, de la 1 aprilie.

Conform BNR, accelerarea ratei anuale a inflaţiei în primele trei trimestre ale anului 2018 este determinată de acele componente ale coşului de consum exogene sferei de acţiune a politicii monetare. Epuizarea acestui puseu inflaţionist are ca efect reintrarea indicatorului în intervalul ţintei începând cu ultimul trimestru din

2018.