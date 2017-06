început de săptămână cu amenzi în valoare de 138.910 lei pe drumurile publice din Dâmboviţa

Share This





















In prima zi din săptămână, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier şi cei de la formaţiunile de profil din judeţ au acţionat pentru identificarea participanţilor la trafic care nu respectă regulile de circulaţie, în vederea prevenirii accidentelor de circulaţie. In cadrul acţiunii, poliţiştii au constatat 8 infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi au aplicat 482 de sancţiuni

contravenţionale, în valoare de 138.910 lei. Dintre acestea, 181 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 98 pentru neportul centurii de siguranţă, 3 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi 3 pentru depăşiri neregulamentare, restul fiind pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost aplicate 51 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică. Atenţia poliţiştilor s-a îndreptat şi către abaterile celorlalte categorii de participanţi la trafic, fiind amendaţi 42 de bici-clişti şi pietoni. Totodată, au fost reţinute 18 permise de conducere, dintre care 8 pentru consum de alcool, 5 pentru viteză excesivă şi 3 pentru depăşiri neregulamentare şi au fost retrase 4 certificate de înmatriculare.