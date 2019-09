Începerea perioadei electorale pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019

Share This





















Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că pe 28 august 2019, a început perioada electorală pentru alegerea Preşedintelui României, aceasta urmând a se încheia după publicarea rezultatului scrutinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La alegerile prezidenţiale din acest an, programate în data de 10 noiembrie 2019 (primul tur) şi 24 noiembrie (turul al doilea), se vor aplica, în premieră, o serie de modificări legislative menite să faciliteze exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii români din străinătate şi să confere procesului electoral mai multă transparenţă şi acurateţe.

Astfel, pentru cetăţenii români din străinătate, legislaţia electorală care reglementează alegerile prezidenţiale din acest an a introdus următoarele facilităţi:

– Posibilitatea de a vota prin corespondenţă, evitând astfel aglomeraţia şi cozile de la secţiile de votare, dar şi costul deplasărilor. Alegătorii care optează pentru acest tip de vot trebuie să se înregistreze online pe portalul www.votstrainatate.ro.

– Posibilitatea de a vota la o secţie de votare mai aproape de casă, înregistrându-se online cu această opţiune pe portalul www.votstrainatate.ro. Dacă sau înregistrat cu această opţiune cel puţin 100 de cetăţeni din aceeaşi localitate sau grup de localităţi, pentru aceştia va fi înfiinţată o secţie de votare.

– Posibilitatea de a vota la secţiile de votare din străinătate pe durata a 3 zile pentru fiecare tur de scrutin. Votarea se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12.00 şi se încheie la ora locală 21.00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7.00 şi se încheie la ora locală 21.00. În fiecare dintre cele trei zile, legea prevede posibilitatea prelungirii votării până la ora 23.59 pentru alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare.

O altă noutate introdusă la alegerile prezidenţiale din acest an o constituie utilizarea, în toate secţiile de votare din ţară şi din străinătate, a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care constituie o garanţie a corectitudinii şi transparenţei procesului electoral.

În ceea ce priveşte campania electorală, menţionăm că, pentru prima dată la un scrutin prezidenţial, aceasta va fi finanţată de la bugetul de stat, controlul şi rambursarea cheltuielilor fiind efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă în baza Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Săptămâna trecută au fost aprobate mai multe hotărâri privind alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Unul dintre actele normative vizează calendarul alegerilor, iar campania electorală va începe pe 12 octombrie. Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24 noiembrie. De asemenea, cetăţenii români din străinătate pot vota, în primul tur al prezidenţialelor, în zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie, iar în al doilea tur pe 22, 23 şi 24 noiembrie.

Calendarul alegerilor şi datele limită sunt următoarele: – 2 septembrie 2019: depunea la BEC a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

– 11 septembrie 2019: înregistrarea în registrul electoral ca alegător în străinătate, respectiv ca alegător prin corespondenţă

– 22 septembrie 2019, ora 24: depunerea candidaturilor şi comunicarea către BEC a semnelor electorale

– 12 octombrie: începerea campaniei electorale.

– 8 noiembrie, orele 12.0021.00, prima zi a votării în străinătate.

– 9 noiembrie, ora 07.00, se încheie campania electorală în ţară.

– 9 noiembrie, orele 7-21: a doua zi a votării în străinătate.

– 10 noiembrie, orele 7-21: a treia zi de votare în străinătate şi începerea votării în ţară.

– 10 noiembrie, ora 21.00 se încheie alegerile atât în ţară, cât şi în străinătate, iar alegătorii care la ora 21.00 se află în secţiile de votare, precum şi cei care se află la rând în afara secţiilor de vot, pot să-şi exercite dreptul de vot până la ora 23.59.

Guvernul a aprobat şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.