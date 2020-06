ÎNCEPE TENISUL

Share This





















Comisia de Competiţii a FRT a decis reluarea competiţiilor din Calendarul Intern al FRT începând cu turneele din data de 27 Iunie 2020.

Competiţiile sportive în România se organizează cu respectarea prevederilor Ordinului comun MTS nr. 619/12.06.2020 şi MS nr. 1077/12.06.2020.

Datele şi locurile de desfăşurare pentru ediţiile CNI 2020

Federaţia Română de Tenis a aprobat datele şi locurile de desfăşurare pentru ediţiile Campionatelor Naţionale Individuale din acest an:

CNI U10 – 10 August, Bucureşti, Centrul Naţional de Tenis;

CNI U12 – 03 August, Braşov, C.S. Văideanu;

CNI U14 – 10 August, Bucureşti, A.S. C.S. A.S. Club Politehnica;

CNI U16 – 27 Iulie, Cluj-Napoca, C.S. Winners T.C.;

CNI U18 – 03 August, Iaşi, Baza Sportivă Ciric;

CNI Seniori – 21 Septembrie, Bucureşti, Centrul Naţional de

Tenis.