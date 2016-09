Începe sezonul răcelilor şi al gripei

Share This





















Din experienţa anilor anteriori, după a doua jumătate a lunii septembrie până la mijlocul lunii februarie încep să se înmulţească, de regulă, cazurile de infecţii respiratorii, iar schimbarea bruscă a vremii generează un stres adapta-tiv al organismului, care favorizează dezvoltarea, multiplicarea şi circulaţia virusurilor.

Medicii spun că nu există un tratament specific, ci doar simptomatic, bazat pe analgezice şi antipiretice, care reduc febra şi durerile musculare şi de cap. De asemenea, se recomandă consumul crescut de lichide, eventual asociat cu vitamina C, care poate ameliora simptomele răcelii sau a gripei, dar sporirea consumului de fructe şi legume. În plus, pot fi utile şi utilizarea aerului umidificat încălzit, precum şi frecţiile cu gel mentolat pe bază de petrolatum. Dar, indiferent de situaţie, orice tratament trebuie făcut doar la recomandarea medicului de familie sau a specialistului mai ales în cazul administrării antibioticelor.

Totodată, infecţiile căilor respiratorii superioare precum rinitele, laringitele, faringitele, bronşitele crează numeroase probleme celor cu imunitate scăzută, copiilor, gravidelor şi vârstnicilor sau celor cu patologie respiratorie preexistentă

Trei reguli simple de prevenţie a gripei

Evitarea aglomeraţiilor, precum mijloacele de transport în comun, spaţiile comerciale, în care sunt şanse crescute de a veni în contact cu o persoană infectată, care să ne transmită boala pe cale aeriană, prin contact direct sau obiecte contaminate.

Respectarea cu stricteţe a regulilor de igienă, spălarea mâinilor cu apă şi săpun, insistând la nivelul spaţiilor interdigitale, unghiilor, pliurilor de flexie, utilizarea batistei şi a şerveţelelor de unică folosinţă, să nu strănutăm sau să tuşim spre alte persoane şi să nu ducem mâna la gură, nas sau ochi după ce am venit în contact cu cineva răcit.

Evitarea stresul termic prin îmbrăcăminte adecvată, lichide calde, evitarea deplasărilor matinale şi nocturne când este foarte frig, iar dacă este nevoie să ne deplasăm, să ne asigurăm şi repausul în spaţii încălzite precum instituţiile publice sau magazine.