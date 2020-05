Începe a doua ediţie a Selecţiei Naţionale „Creatori de Educaţie”

Share This





















Selecţia naţională de bune practici în învăţământul primar şi gimnazial românesc „Creatori de Educaţie” a ajuns la cea de-a doua ediţie, aceasta derulându-se, anul acesta, în baza unui nou regulament. Documentul este actualizat în conformitate cu propunerile primite de la toţi actorii din sistemul educaţional românesc, în cadrul celor două etape de consultare publică parcurse în vederea actualizării. Regulamentul este publicat în secţiunea specifică a site-ului dedicat selecţiei.

„Creatori de Educaţie” îşi propune recunoaşterea învăţătorilor şi profesorilor din ciclul primar şi gimnazial care au o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor, prin implementarea Noului Curriculum Naţional. Aceasta este singura competiţie dedicată exclusiv cadrelor didactice care folosesc metode şi strategii didactice interactive/inovatoare, care aplică în mod creativ programele şcolare la nivel primar/gimnazial, care generează schimbare/progres şcolar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează şi care îşi adaptează demersul didactic, în mod inventiv, la nevoile şi interesele elevilor. Nu în ultimul rând, în cadrul selecţiei se pune accent pe actul pedagogic din comunităţile dezavantajate, pe prevenirea sau reducerea absenteis

mului sau abandonului şcolar, pe creşterea şanselor elevilor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educaţie şi crearea unui spaţiu educaţional incluziv.

Astfel, prin intermediul platformei online dedicate, creatorideedu-catie.ro, începând de astăzi, 4 mai, şi până ân data de 19 iunie a.c., activităţile cadrelor didactice pot fi înscrise, crescând şansele ca profesorii propuşi să fie recunoscuţi public drept veritabili Creatori de Educaţie. Înscrierile pot fi făcute de elevi, părinţi sau colegi din sistemul de învăţământ, reprezentanţi ai societăţii civile etc. De asemenea, cadrele didactice îşi pot înregistra singure activităţile în selecţie.

In perioada 19 iunie – 17 iulie, are loc validarea online privind condiţiile de eligibilitate a propunerilor înscrise. Validarea presupune verificarea corectitudinii informaţiilor completate în formularul de înscriere a propunerii, prin efectuarea de verificări la nivel local, prin mijloace de comunicare online, telefon etc., în vederea obţinerii datelor necesare pentru promovarea/trecerea modelului de bune practici înscris în următoarea etapă a selecţiei.

Ulterior, toate modelele educaţionale validate vor fi publicate pe platforma creatorideeducatie.ro, în secţiunea „Listă modele de bune practici 2020”.

În intervalul 17 iulie – 21 august

a.c. se va desfăşura evaluarea tehnică a propunerilor validate. Aceasta va fi realizată de o comisie numită prin decizia managerului de proiect, iar la final vor fi acordate 50 de premii, după cum urmează:

20 de premii pentru nivelul primar

30 de premii pentru nivelul gimnazial (Trunchi Comun, Curriculum la Decizia Şcolii, activităţi extracurriculare/extraşcolare).

Din cele 50 de premii acordate la nivel primar şi gimnazial, în funcţie de numărul şi categoria de proiecte validate, maximum 20 de premii se vor acorda celor mai bune proiecte realizate, offline şi online, în condiţii speciale de urgenţă în contextul pan-demiei cu noul coronavirus, dintre care maximum 5 premii pentru unităţile de învăţământ din zone dezavantajate.

Criteriile de acordare a punctelor şi grila de punctaj sunt disponibile în regulamentul selecţiei, ediţia 2020.

În funcţie de evoluţia situaţiilor speciale de urgenţă ce îşi fac resimţite efectele la nivel internaţional şi în funcţie de măsurile ce vor fi luate la nivel naţional, termenele etapelor de organizare şi desfăşurare a Selecţiei Naţionale „Creatori de Educaţie” (ediţia a Il-a, anul 2020) pot suporta modificări.

„Creatori de Educaţie” este organizat în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă

pentru toţi” – CRED şi sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării, beneficiar al proiectului.

„Creatori de Educaţie” se desfăşoară anual, între 2019 şi 2021. Selecţia naţională de bune practici în educaţie reprezintă un element important al subactivităţii A.4.3 din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi” – CRED. Această subactivitate (A.4.3 – Informarea decidenţilor de politici educaţionale, experţilor şi partenerilor educaţionali relevanţi privind actualizarea curriculumului naţional) are rolul de a informa părţile interesate, din sistemul educaţional şi din afara acestuia, cu privire la experienţele de succes ale cadrelor didactice în aplicarea noului curriculum, a planurilor-cadru şi a pro

gramelor şcolare, în învăţământul primar şi gimnazial.

„Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educaţional românesc, fiind în acest moment cel mai important proiect al Ministerului Educaţiei şi Cercetării ce vizează învăţământul preuniversitar.

Proiectul „Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi” -CRED este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 20142020. Proiectul se implementează la nivel naţional şi are 12 parteneri (instituţii publice): Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare şi 3 Inspectorate şcolare.