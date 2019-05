încep lucrările la Dâmboviţa Mali, primul centru comercial modern din Târgovişte

Share This





















Dâmboviţa Mall face parte dintr-un plan de regenerare urbană, elaborat de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgovişte.Proiectul reprezintă una dintre cele mai mari investiţii private din regiune, cu o valoare de aproximativ 50 milioane de euroCentrul comercial va cuprinde peste 150 de magazine şi o varietate mare de spaţii destinate petrecerii timpului liber. Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte şi Prime Kapital au anunţat începerea lucrărilor de construcţie a primului centru comercial modern din oraş, Dâmboviţa Mall. Anunţul a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă, desfăşurate în Sala Unirii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa.La eveniment au participat: preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, vicepreşedinţii CJD, Luciana Cristea şi Alin Manole, primarul municipiului Târgovişte, Cristian Daniel Stan, Mihail Vasilescu – partener al Grupului Prime Kapital şi parlamentarii Claudia Gilia şi Corneliu Ştefan.Dâmboviţa Mall se va desfăşura pe o suprafaţă de 33 000 m2 şi va cuprinde un hipermarket Carrefour, 150 de magazine, restaurante, cinema, spaţii de agrement, de recreere şi de petrecere a timpului liber şi locuri de joacă pentru copii.Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte au pus la punct un plan amplu de regenerare urbană a unei zone importante din oraş, o fostă unitate militară – astăzi, dezafectată, care implică investiţii pe toate ariile de interes ale locuitorilor – de la spaţii de retail, la cele destinate petrecerii timpului liber, infrastructură publică şi, nu în ultimul rând, la crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economică a oraşului.În noiembrie 2017, Prime Kapital a câştigat licitaţia publică, pentru acordarea drepturilor de construire a unui centru comercial, pe o suprafaţă de 7 hectare de teren, parte a fostei unităţi militare din zona gării.Investiţia de aproximativ 50 milioane euro este singura de acest gen din judeţul Dâmboviţa şi aduce o contribuţie majoră la dezvoltarea comunităţii locale. „Suntem mândri că putem să avem o contribuţie relevantă, prin Dâmboviţa Mall, la cea mai importantă etapă de dezvoltare urbanistică a municipiului şi a judeţului din ultimii 30 de ani. Unul dintre obiectivele noastre esenţiale este sustenabilitatea în timp a proiectelor pe care le realizăm. În acest context, căutam să aducem soluţii şi beneficii reale comunităţilor în care operam, motiv pentru care majoritatea proiectelor noastre vizează regenerarea urbană a zonelor care au fost neglijate/lăsate în paragină sau care nu mai corespund cu obiectivele actuale şi de viitor ale comunităţilor. Investiţia noastră din Târgovişte se înscrie în această direcţie şi vine să susţină planurile autorităţilor locale ce vizează introducerea în circuitul urban a unei porţiuni importante din fondul funciar al comunităţii, in prezent nefolosită, într-o manieră care să contribuie la dezvoltarea economică şi socială a comunităţii locale şi la ridicarea standardului de viaţă, prin dezvoltarea unor spaţii moderne pentru cumpărături, petrecere a timpului liber şi practicare de activităţi sportive şi prin realizarea unei infrastructuri publice adecvate.” a spus Mihail Vasilescu, Partener Prime Kapital.Prime Kapital este un dezvoltator, investitor şi operator imobiliar important, activ în Europa Centrală şi de Est, fiind o prezenţă amplă pe piaţa din România şi este integrat pe verticală. Echipa numără peste 200 de specialişti în domeniul imobiliar, ce îmbină competenţe multi-discipli-nare şi acoperă întregul lanţ valoric, specific dezvoltărilor imobiliare, de la achiziţia, designul şi construcţia proiectelor până la închirierea, vânzarea şi administrarea proprietăţilor. Aceştia au realizat peste 30 de proiecte imobiliare în ultimii 10 ani, în România şi în Europa Centrală şi de Est ce au dus la dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi a economiilor locale respective.

„Iată că, în pofida a tot ceea ce se susţinea de către unii, la Târgovişte, începe construcţia acestui complex comercial, iar beneficiile sunt multiple, plecând de la crearea unui spaţiu civilizat pentru comerţ, cumpărături, divertisment, agrement ş.a.m.d., şi mergând până la locurile de muncă – nu sunt puţine, cred că sunt în jur de 1000 de locuri de muncă în faza de operare. De asemenea, pe zona de taxe şi impozite – pentru că va fi unul dintre contribuabilii importanţi la bugetul local al Municipiului Târgovişte, de altfel autorizaţia de construcţie a reprezentat o sumă foarte importantă, care a fost plătită către bugetul local, aşa că avantajele sunt multiple.

Aşa cum spuneam în urmă cu aproximativ 6 luni, debutează practic etapa cea mai importantă de dezvoltare urbanistică a Municipiului Târgovişte din ultimii 30 de ani, iar zona de la UM Gară, o zonă până acum închisă, va deveni un punct de atracţie important pentru târgovişteni, pentru dâmboviţeni, o investiţie de aproximativ 50 milioane de euro, o investiţie privată, o investiţie de natură să crească confortul târgoviştenilor, dâmboviţenilor, care nu vor mai umple mall-urile din Ploieşti, din Piteşti şi din Bucureşti. Şi cred că lucrul acesta este foarte important.

Doamne ajută, să ne vedem cu bine la deschiderea complexului comercial, felicitări investitorului pentru decizia pe care a luat-o de a investi la Târgovişte, felicitări Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru modalitatea în care a înţeles să gestioneze toată partitura juridică legată de punerea la dispoziţie a terenului ş.a.m.d., şi mă bucur că şi Primăria Municipiului Târgovişte are o contribuţie la acest proiect (…) Eu, personal, mă bucur foarte mult în primul rând ca târgoviştean”.

În încheiere, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a subliniat: „În ultima lună, am avut discuţii şi analize foarte aplicate pe ceea ce înseamnă investiţiile de la gară şi, zic eu, că am reuşit, prin seriozitate şi prin bună-credinţă, să convingem investitorul că noi, ca instituţie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, alături de Primăria Municipiului Târgovişte, ne ţinem de cuvânt.

Ştiţi că am făcut mai multe vizite pe teren, la drumul de la gară; aceste vizite vor continua; am în plan ca pentru acest constructor, care lucrează actualmente acolo, dacă nu-şi îndeplineşte obligaţiile (chiar ieri l-am notificat), dacă nu înţelege că trebuie să intre într-un algoritm şi să dovedească o aplecare mai mare către îndeplinirea obligaţiilor (deja dumnealui este pe penalităţi încă de acum două zile), va intra acolo societatea CJD, Lucrări Drumuri şi Poduri şi va termina această lucrare. Am dat drumul la procedura de achiziţie publică pentru iluminat public, pe banii consiliului, pentru această zonă, nu lăsăm lucrurile la întâmplare, sper ca în intervalul de 12 luni, prevăzut de investitori, pentru realizarea mall-ului, să fim la zi cu investiţiile din zonă.

Vreau să vă mulţumesc, domnule Vasilescu, pentru disponibilitate, vreau săi asiguraţi pe partenerii dumneavoastră că suntem o instituţie serioasă şi că noi, dâmboviţenii, ne respectăm cuvântul şi faţă de cetăţenii, care ne-au mandatat să-i reprezentăm şi faţă de partenerii noştri, iar lucrurile vor fi în regulă la Târgovişte.

Sperăm să ne vedem anul viitor, poate mai devreme de 12 luni, la inaugurarea acestei investiţii private, una dintre cele mai importante din judeţul Dâmboviţa.”