Încep înscrierile la clasa pregătitoare

Share This





















Prin ordin de ministru au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019, prima etapă urmând să înceapă pe 8 martie.

Astfel, în clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusive. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscrişi dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 – 23 martie.

Procesul de completare şi depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul primar are o primă etapă care se desfăşoară între 8 şi 26 martie şi care va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 şi 18 aprilie. Aceasta din urmă este rezervată părinţilor copiilor care nu au fost înscrişi în prima etapă sau care nu au participat la aceasta, cererile fiind completate din nou, în funcţie de locurile disponibile. Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a circumscripţiilor şcolare, a planului de şcolarizare propus şi a numărului de clase pregătitoare s-a realizat începând cu data de 1 martie.

Cererea-tip se poate completa on-line sau la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei iar validarea cererii-tip este obligatorie şi are loc în unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea, în prezenţa acestuia şi a cel puţin unuia dintre membrii comisiei. Până pe 12 martie, fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze ziua porţilor deschise, pentru ca părinţii şi copiii să poată vizita spaţiile şcolare şi discuta cu cadrele didactice.

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate -şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei. Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene precum şi ale unităţilor de învăţământ.

Pe 11 aprilie începe a doua etapă de înscriere, cu afişarea în şcoli şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.

Cerea-tip de înscriere se depune la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie dintre cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către parinţi, iar pe 23 aprilie se afişează la fiecare şcoală listele finale cu copiii înscrişi în clasa pregătitoare. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo şcoală se face între 24 aprilie şi 4 mai. Părinţii îşi pot înscrie copiii la şcoala de circumscripţie, situaţie în care copilul este automat înscris sau la o altă şcoală decât cea de circumscripţie. fn această situaţie, copilul este înscris numai dacă mai rămân locuri libere după ce au fost înscrişi toţi copiii din circumscripţie şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.