Incendiu la un depozit de substanţe chimice din Butimanu

Alertă de gradul zero în rândul pompierilor damboviteni. Au acţionat pentru lichidarea incendiului cu 45 de pompieri şi 10 autospeciale, 7 de stingere cu apă şi spumă, 2 ambulanţe SMURD şi o autoscară. Incendiul a fost observat de paznicul locaţiei şi a anunţat prin 112 la ora 7:35.

Populaţia a fost alertată prin RO-Alert, fiind transmis mesaj pentru că cetăţenii din zona să îşi poată lua măsuri de auto-protectie şi adăpostire şi sa faciliteze accesul forţelor de interventie.

Iniţial a fost anunţată existenta in depozit a nitroglicerinei, dar informaţia nu a fost reală, in depozit fiind depozitate răşini epoxidice şi poliuretanice, substanţe inflamabile lichide. In alt spatiu, separat de spaţiul incendiat, se afla depozitata nitroceluloză, dar nu a fost pericol de afectare a acesteia, incendiul fiind localizat rapid la limitele interioare ale depozitului.

Au ars materiale şi substanţe combustibile din interiorul halei de depozitare pe o suprafaţă de aproximativ 1000 mp. Nu au existat victime.

Cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire.