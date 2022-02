1 0

Luni seară, pompierii dâmbovițeni au fost în alertă de gradul zero fiind solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul chiliilor din cadrul Mănăstirii Nucet.

Din fericire nu au fost înregistrate victime ca urmare a incendiului.

Intervenția rapidă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor paraclisul mănăstirii construit din lemn. Acesta se afla lipit de chiliile mănăstirii.

In momentul sosirii primelor echipaje de pompieri incendiul se manifesta la acoperișul chiliilor pe o suprafață de cca. 500 mp.

Au fost mobilizate forte de la mai multe subunități cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar pentru asigurarea operațiunilor de intervenție au actionat și 3 ambulanțe, una SMURD și două SAJ.Alimentarea cu apă a autospecialelor s-a făcut de la un hidrant din zona și din fântâna aflată in curtea mănăstirii.

Concomitent cu operațiunile de stingere a fost asigurată și evacuarea bunurilor din interiorul chiliilor.La fața locului au ajuns și autoritățile județului.Mănăstirea Nucet este o mănăstire de maici, unde îşi duc viaţa monahală 12 călugăriţe. Mănăstirea Nucet se afla la 16 km sud de Târgovişte şi în partea de sud-vest a judeţului Dâmboviţa. Locul şi-a luat numele de la mulţimea nucilor aflaţi acolo. Acelaşi nume – Nucet – era purtat şi de mănăstire Cozia, însă doar pentru o perioadă. Mănăstirea Nucet este ctitorie a jupânului Gherghina Pârcalab – unchiul domnitorului Radu cel Mare. Constantin Brâncoveanu îi va închina mănăstirii, ca metoc, Schitul Panaghia. Mănăstirea este părăsită de monahi în urma cutremurului din 1940, devenind o simplă biserica de mir. În anul 1994 Arhiepiscopia Târgoviştei a luat hotărârea reînfiinţării vechii mănăstiri.