Incendiile de vegetaţie au început să se înmulţească

In ultima săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit la 28 de evenimente: două incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, etc.), 15 incendii de vegetaţie, cinci acţiuni pentru asigurare zonă, cinci acţiuni pentru asistenţă persoane şi o acţiune la alte situaţii de urgenţă (salvare animal). Echipajele SMURD din cadrul ISU „Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit în această perioadă la 248 cazuri medicale.

Subunităţile de intervenţie au desfăşurat trei exerciţii pentru antrenamentul personalului de intervenţie şi 14 acţiuni de recunoaştere în teren (pentru identificarea şi evaluarea căilor de acces şi intervenţie).

Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, controale de specialitate pe linia prevenirii incendiilor la instituţii publice şi operatori economici din judeţ. Pe timpul controalelor au fost desfăşurate şi activităţi de instruire şi informare preventivă. De asemenea, a fost acordată asistenţă tehnică de specialiate pe linia prevenirii incendiilor şi avizării-autorizării.

Pompierii dâmboviţeni le recomandă cetăţenilor:

– să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;

– să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);

– arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;

– cetăţenii să se intereseze în prealabil la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;

– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai în baza permisului de lucru cu foc, emis de către primării, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă.

– să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.