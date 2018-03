Încântător! CSM Târgovişte pune la colţ viitoarea campioană! CSM Târgovişte a trecut de echipa cu cel mai mare buget din România şi principala candidată la titlu îna cest sezon al Diviziei A1 de volei feminin

Share This





















Atunci când fetele lui Naranjo au învins colecţia de vedete a CSM-ului din Bucureşti în prima parte a sezonului, multă lume s-a grăbit să le găsească scuze tigroaicelor. Ba că trupa nu era sudată, ba că Târ-govişte a avut noroc şi câte şi mai câte. Acum, după ce rezultatul s-a repetat, nimeni nu mai are voie să spună nimic. CSM-ul lui Prisăcaru a fost mai bun decât toată pleiada de voleibaliste plătite regeşte de primăria Capitalei.

Cine spunea că banii fac mereu diferenţa în sport ar putea să vadă, măcar în reluare, cum o echipă fără nume mari poate da de pământ cu milioanele, indiferent de monedă.

Târgovişte a reuşit un succes entuziasmant, care-i asigură, în proporţie de 99 la sută, medalia de bronz la finalul sezonului. De fapt, nici n-ar fi corect ca vreo altă echipă să atenteze la ultimul loc de pe podium. CSM-ul din vechea cetate de scaun a bătut tot în play-off şi Naranjo şi jucătoarele lui ar fi fost mai atente, astăzi am fi putut vorbi, probabil, de o luptă acerbă pentru titlu.

Să fim corecţi, nici aşa nu e rău, în condiţiile în care formaţia dâm-boviţeană are al treilea buget din ţară şi un lot poziţionat de specialişti pe aceeaşi treaptă a Diviziei A1. CSM Bucureşti – CSM Târgovişte 2-3

(23-25, 25-12, 24-26, 25-22, 13-15)

A. Roşca 18, A. Trică 14, M. Collar 14, A. Otasevic 13, L. Souza-Ziegler 9, E. Fairs 9, D. Calotă 5, L. Durr (l), D. Smith, R. Marciu.