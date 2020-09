Încă un dâmboviţean la FCSB FIUL LUI BENI POPESCU A DEBUTAT PENTRU ECHIPA LUI BECALI

Octavian Popescu a debutat la echipa mare a FCSB-ului la vârsta de 17 în meciul din Casa Pariurilor Liga 1 cu FC Argeş. Povestea transferului lui Popescu la FCSB a făcut valuri şi a fost prezentată în exclusivitate de FANATIK încă din luna februarie, când fotbalistul a fost sub contract cu Universitatea Craiova.

Popescu este una dintre promisiunile fotbalului românesc şi Universitatea Craiova l-a avut în curte până în vara acestui an. Numai că, oltenii s-au văzut în imposibilitatea de a-i prelungi contractul tânărului fotbalist, care a fost ghidonat spre formaţia lui Gigi Becali chiar de Victor Piţurcă (fostul antrenor al oltenilor) şi impresarul Giovani Becali.

Mijlocaşul în vârstă de 17 ani a semnat la începutul anului cu firma de impresariat controlată de Giovani Becali, iar celebrul impresar l-a convins pe jucător să meargă din vară la FCSB, echipa vărului său, Gigi Becali.

În luna februarie, Octavian Popescu a vorbit pentru FANATIK de interesul celor de la FCSB: „Am văzut ce a apărut că mă vrea FCSB, dar nu pot să vorbesc de acest subiect. Este adevărat că am semnat recent cu firma domnului Giovani Becali, dar eu acum sunt sub contract cu U Craiova”, spunea atunci fotbalistul.

Şi mama fotbalistului, Laura Popescu, a recunoscut la momentul respectiv că fiul ei este aproape de o mutare la FCSB, din postura de jucător liber, de situaţia lui ocupându-se impresarul Giovani Becali:

Chiar dacă a venit pandemia, lucrurile au mers conform planului. Octavian Popescu a ajuns în vară în curtea celor de la FCSB, însă roş-albaştrii au decis să îl împrumute pe jucător la Turris Turnu Măgurele, în luna august.

Mijlocaşul chiar a marcat la debut pentru Turris, într-un meci amical împotriva Concordiei Chiajna. Din informaţiile FANATIK, el nu a mai rămas la echipa lui Lincar după ce Gigi Becali a aflat că jucătorul a fost împrumutat „peste capul lui” la Turris.

Patronul FCSB nici nu a vrut să audă şi la scurt timp după ce a fost prezentat la Turris, Octavian Popescu s-a întors la FCSB. Debutul său la echipa mare a venit în etapa a patra, cu FC Argeş. El a contribuit la golul trei marcat de Dennis Man, oferind o pasă foarte bună care a dus la marcarea golului.