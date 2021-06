Încă un aviz de obţinut şi încep lucrările la reţeaua de gaze naturale în comuna Poiana

La Poiana, într-o perioadă în care nu lipsesc constrângerile de ordin financiar, proiectele de dezvoltare continuă. Astfel, la scurt timp după obţinerea finanţării pentru modernizarea iluminatului public, de la Administraţia Fondului de Mediu, primarul Marian Şerban a anunţat că Primăria Poiana mai are de obţinut un singur aviz, de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, pentru a putea să înceapă execuţia viitorului sistem de alimentare cu gaze naturale. A mai arătat edilul că procedura de avizare a fost de mai lungă durată, fiind necesară stabilirea, de către cei de la Apele Române, a soluţiei tehnice de traversare a pârâului Bai.

Pentru a primi undă verde, această investiţie a presupus obţinerea a nu mai puţin de 17 avize de la diferite instituţii ale statului. Acesta este de altfel singurul motiv, de natură obiectivă, pentru care nu au început încă lucrările.

„Sistemul de alimentare cu gaze naturale reprezintă provocarea noului meu mandat de primar. Am pus la bătaie toate forţele, financiare şi umane, pentru implementarea acestui proiect deosebit de important şi aşteptat de locuitorii comunei. Am renunţat la alte investiţii pentru a realiza reţeaua de gaze. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat primarul Marian Şerban.

Ca parametri principali, reţeaua de distribuţie gaze naturale din Poiana va măsura 18,7 km, iar valoarea investiţiei se ridică la 4,63 milioane de lei. Cel mai târziu, în luna august, vor demara lucrările propriu-zise, cu termen de finalizare de 27 de luni de la semnarea ordinului de începere.