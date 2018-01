Încă o depunctare pentru una dintre colegele Chindiei E JALE LA SATU MARE

Share This





















Seria depunctărilor săptămânale s-a reluat pentru Olimpia Satu Mare, în scurt timp, până la reluarea campionatului, urmând a se dicta şi excluderea ei din Ligii 2, acolo unde a ajuns, pentru moment, la un ruşinos -19 puncte. Olimpia pare să nu mai aibă nicio şansă de supravieţuire, împotriva sa apărând noi litigii.

După ce săptămâna trecută s-a ales cu o penalizare de „doar” 26 de puncte, în şedinţa de miercuri, 24 ianuarie, a Comisiei de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române, Olimpia a scăpat ceva mai uşor, cu doar patru puncte scăzute în clasament. In total, echipa sătmăreană a acumulat o penalizare de 42 de puncte din cauza litigiilor cu foştii jucători Adrian Voicu, Iulian Anca Trip, Adrian Ciuc, Bogdan Faur şi Valter Heil. Cele patru puncte pierdute miercuri au fost din litigiile cu Iulian Anca Trip, respectiv Bogdan Faur, scrie liga2.ro Cum pe teren a obţinut 23 de puncte, iar la „Disciplină” a pierdut 42 de puncte, Olimpia are acum -19 puncte în clasament şi ocupă ultimul loc, fără şanse de a se mai salva de la retrogradare sau dispariţie.

„Comisia în baza art. 85 coroborat cu art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal a dispus sancţionarea CS FC Olimpia 2010 Satu Mare cu scăderea de puncte asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată – depunctare 2 puncte pentru perioada 07.01.2018 -21.01.2018. Comisia a acordat termen în data de 07.02.2018, ora 15.00, dată la care clubul debitor să prezinte dovada plăţii faţă de creditorul Anca Trip Iulian Daniel pentru a evita în continuare depunctarea”, este verdictul Comisiei de Disciplină şi Etică a FRF în cazul litigiului Olimpiei cu portarul Iulian Anca Trip, unul asemănător fiind disctat şi în cazul lui Bogdan Faur, informează liga2.ro.