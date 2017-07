Încă o achiziţie ciudată făcută de Prisăcaru!

Share This





















Preşedintele Clubului Sportiv Municipal Târ-govişte a adus o jucătoare de la CSM Bucureşti pentru a îndeplini regula federaţiei de a avea o jucătoare sub 23 de ani în lotul lărgit. Anunţul apărut pe pagina de Facebook a clubului târgoviştean sună cam aşa:

„Adina Maria ROŞCA este cel mai nou transfer al echipei noastre! Roşca are 21 de ani, masoară 1,78 m si a inceput sa practice voleiul in anul2009 la Dinamo Bucuresti. Cu echipa de junioare a fost de trei ori campioana a Romaniei si este o prezenta constantă în reprezentativele nationale.

În anul 2015 a fost cooptata in echipa de senioare a CSM Bucuresti alaturi de care a castigat Cupa Challenge, a ocupat locul al 3-lea in campionatul national si a disputat finala Cupei Romaniei. De asemenea, Adina a imbracat tricoul vicecampioanei si in sezonul care tocmai s-a incheiat.

„Sunt foarte fericita să mă alatur acestui proiect ambitios numit CSM Targoviste si consider că este un pas inainte pentru cariera mea. Am convingerea ca aici voi putea sa imi ating potentialul maxim. Sunt nera-bdatoare sa joc in fata acestor fani minunati pentru ca am vazut ce atmosfera frumoasa creeaza publicul targovistean. Abia astept sa cunosc staff-ul tehnic si colegele si sa incepem munca pentru a ne indepli-ni obiectivele.” a transmis Adina Rosca prin intermediul paginii oficiale de Facebook a CSM Targov-

iste.”

În realitate, lucrurile stau altfel. Şansele ca tânăra Adina Roşca să evolueze foarte des pentru gruparea dâmboviţeană sunt minime. Asta pentru că în campionatele precedente nu a fost trimisă în teren decât în puţine momente, iar la Târgovişte va avea o concurenţă fantastică pe post, respectiv Milagros Collar şi Ramona Marciu, două jucătoare de lot naţional.

Nici explicaţia că a fost transferată pentru a avea o jucătoare sub 23 de ani în lot, aşa cum cere federaţia, nu este plauzibilă. Directiva federală e clară: prezenţa sportivelor sub 23 de ani pe teren NU ESTE OBLIGATORIE. De aceea ne întrebăm cum nu s-a gândit vizionarul preşedinte al Târgoviştei la varianta de a achiziţiona o junioară de la CSŞ Târgovişte pentru a îndeplini cerinţa FRB. Cu o sumă modică, fără casă şi fără masă, tânăra ar fi putut ajunge în lotul echipei lui Guillermo Naranjo Hernandez, iar problema putea fi rezolvată cu rapiditate.

Suntem convinşi că fostul membru PD, PNL, PDL şi actualmente membru PSD ne va servi încă o explicaţie mincinoasă aşa cum sa întâmplat zilele trecute când la emisiunea Sport Show, realizată de colegul Costin Mihai la Columna Tv. Întrebat despre felul în care se fac transferurile la echipa de volei, preşedintele care dă afară ziariştii din sediul CSM a oferit un răspuns halucinant: „Înainte de a face orice transfer, mă consult cu antrenorul Naranjo Hernandez şi cu delegatul Dragoş Biz-drigheanu după care facem achiziţiile”. Contactat telefonic, Dragoş Bizdrigheanu ne-a transmis cu totul şi cu totul altă variantă: „SINGURA DATĂ CÂND AM FOST ÎNTREBAT de un transfer a fost în cazul Adinei Roşca. Am fost întrebat dacă o cunosc, i-am spus preşedintelui că da şi că poate fi o variantă bună. ÎN REST NU AM FOST CONSULTAT”, a spus Bizdrigheanu. În această perioadă, CSM Târgovişte a transferat mai multe jucătoare: Lenka Durr (Germania), Veronika Hroncekova (Slovacia), Lousiane Penha Souza Ziegler (Brazilia), Lianna Sybeldon (SUA), Erin Fairs (SUA), Danielle Smith (Canada), Milagros Collar (Spania). P.S. Domnule preşedinte Prisăcaru, atunci când „publicul târgoviştean CREEAZă” o face, de fiecare dată, cu doi de „E” :!