Încă două săptămâni de campanie electorală

Campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie se va încheia în 9 noiembrie, la ora 7.00. În cursa electorala sunt înscrisi 14 candidati şi este pentru prima data când romanii din strainatate vor avea la dispozitie trei zile pentru a vota si pot vota si prin corespondenţă. Peste 41.000 de persoane au ales aceasta varianta, iar plicurile cu opţiunea lor electorala trebuie sa ajunga in Romania pana in 7 noiembrie.

Campania electorală are reguli stricte pe care trebuie să le respecte candidaţii si partidele care i-au propus. Astfel toti competitorii electorali au fost obligati de lege sa elimine bannerele si materialele publicitare utilizate in activitatea de promovare din perioada de precampanie şi, cu excepţia unor afişe răzleţe, pe stradă nimic nu aminteşte de competiţia politică în plină desfăşurare.

În premiera, la aceste alegeri, românii din strainatate vor putea vota pe durata a trei zile, 8, 9 si 10 noiembrie. În 8 noiembrie, programul de votare este 12.00 – 21.00. In zilele de 9 si 10 noiembrie se va putea vota intre orele 7.00 – 21.00. In fiecare dintre cele trei zile, programul de vot se poate prelungi pana la ora 23.59, daca sunt persoane la coada.

Romanii din strainatate au avut şi posibilitatea sa voteze prin corespondenta dar numai 41.003 cetateni au ales aceasta varianta si s-au inscris pana la expirarea termenului, in 15 septembrie.