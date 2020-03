În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.482 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 10.024 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor cu privire la COVID-19

Share This





















In cursul dimineţii, în România au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronavă a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecţie, achiziţionate de România, prin Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi alocate în funcţie de nevoi, personalului medical din Ministerul Sănătăţii şi echipajelor operative ale Ministerului Afacerilor Interne.

De la intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 2 şi până în prezent, au fost plasate în carantină instituţionalizată 548 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 14 persoane aflate în carantină au părăsit locaţia în

care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.Până ieri, 26 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate şi externate (53 la Timişoara, 28 la Bucureşti, 6 la Craiova, 5 la Constanţa, unul la Cluj şi unul la Iaşi).

Până astăzi, 17 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 şi cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Craiova, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Bacău şi Timişoara, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare

Strategică, au fost înregistrate alte 123 de noi cazuri de îmbolnăvire.

Una dintre persoanele diagnosticate cu COVID-19 este jandarm la Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, care a contactat virusul în cadru familial. La nivelul unităţii au fost luate de urgenţă toate măsurile necesare referitoare la izolarea, atât a jandarmului în cauză, cât şi a celor cu care a intrat în contact, conform procedurii anchetei epidemiologice, încă din faza în care era doar suspect.

Pacienţii nou confirmaţi au vârsta cuprinsă între 7 ani şi 87 de ani.

La ATI, în acest moment, sunt internaţi 29 de pacienţi, din care 23 în stare gravă. Starea de

sănătate a celorlalţi pacienţi este bună, staţionară.

Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 6.151 de persoane. Alte 110.042 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 15.998 de teste, din care 823 în unităţi medicale private.

Până în prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 183 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodată, Poliţia şi Jandarmeria au aplicat 1.883 de sancţiuni contravenţionale pentru nere-spectarea măsurilor de

izolare/carantină.

De asemenea, cu ocazia formalităţilor de intrare în ţară, Poliţia de Frontieră a întocmit 4 dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 326 Cod Penal. In ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, potrivit informaţiilor obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 59 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 44 în Italia, 4 în Spania, 2 în Namibia, 2 în Indonezia, 3 în Franţa şi câte unul în Tunisia, Irlanda, Marea Britanie şi Luxemburg. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 11 cetăţeni români aflaţi în străinătate, 8 în Italia, 2 în Franţa şi unul în Marea Britanie, au decedat.

Le reamintim cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgenţă, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

Alte decizii, precum şi alte date de interes, vor fi aduse la cunoştinţa publicului în cel mai scurt timp.

In continuare vă prezentăm situaţia privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european şi global:

Până la data de 25 martie 2020, au fost raportate 204.930 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveţia, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania şi Regatul Unit.