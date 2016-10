În satul Decindeni, comuna Dragomireşti, sală de sport cu 180 de locuri

Share This





















In comuna dâmbovi-ţeană Dragomireşti, satul Decindeni, se realizează o sală de sport ultra modernă, la standarde europene. Sala are o capacitate de 180 de locuri şi la momentul acesta este unica sală din mediul rural de la nivelul judeţului Dâmboviţa care are o asemenea capacitate. Investiţia se realizează cu finanţare prin CNI şi are o valoare de 50 de miliarde lei vechi. Edilul Dragoş Vlădules-cu şi preşedintele CJ, Adrian Tuţuianu au făcut o vizită de lucru pe şantierul sălii de sport unde se lucrează intens. Lucrările au început în luna martie a anului 2016 şi vor fi finalizate undeva în luna februarie a anului 2017. „Ne aflăm în satul Decindeni, comuna Dragomireşti, în incinta unei săli de sport încă nefinalizată. Este vorba de o sală de sport cu 180 de locuri. Mă mândresc cu aceast lucru pentru că la momentul de faţă este singura sală din mediul rural care se realizează la o capacitate de 180 de locuri. Am fost sprijinit de preşedintele CJ în obţinerea finanţării pentru acest obiectiv. Investiţia costă în jur de 50 de miliarde lei vechi, adică 1 milion de euro”, a declarat primarul Dragoş Vlădulescu.

Primarul comunei Drago-mireşti nu a omis să amintească de sprijinul primit din partea preşedintelui CJ, Adrian Ţuţu-ianu în obţinerea finanţării pentru acest obiectiv.