În primele trei luni din anul 2021, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 36,3%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent

Viteza, indisciplina pietonilor, a bicicliştilor şi neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor sau pietonilor reprezintă principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Poliţia Română, prin structurile rutiere, a derulat zilnic, la nivel naţional, acţiuni pentru siguranţa în trafic.

In primele trei luni din anul 2021, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 36,3%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În perioada ianuarie – martie 2021, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din Poliţia Română, au fost organizate şi desfăşurate acţiuni, pentru prevenirea şi combaterea cauzelor accidentelor grave.

Poliţiştii au aplicat 435.736 de sancţiuni contravenţionale, dintre acestea 153.747 au fost pentru viteză neregulamentară, 22.235 pentru nerespectarea regulilor de pietoni, 8.855 pentru abaterile săvârşite de biciclişti, 4.548 pentru neacordare de prioritate pietonilor, iar 3.202 pentru nea-cordarea priorităţii vehiculelor.

De asemenea, ca măsuri complementare, poliţiştii rutieri au reţinut 18.189 de permise de conducere.

În perioada ianuarie – martie 2021, comparativ cu situaţia similară din anul 2020, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 36,3%, numărul persoanelor decedate cu 1,2% şi numărul persoanelor rănite grav cu 46,3%.

Cele mai multe accidente rutiere grave, la nivel naţional, au fost cauzate de indisciplina pietonilor (27,4%), de nerespectarea regimului legal de viteză (23%), de abateri ale bicicliştilor (5%), de neacor-darea de prioritate pietonilor (7%), respectiv de neacordarea de prioritate altor vehicule (5,8%).

De asemenea, 36,4% dintre accidentele rutiere grave au avut loc în mediul rural, 39,3%, în mediul urban, respectiv 24,3% în afara localităţilor.

Din punct de vedere al tipului de drum pe care s-au înregistrat, cele mai multe accidente rutiere grave din primele 3 luni ale anului au avut loc pe străzi (36,8%), respectiv pe drumurile naţionale (36,7%). Pe autostrăzi, numărul accidentelor rutiere grave au reprezentat 0,7% din

total.

CONDUCEŢI PRUDENT! VIAŢA ARE PRIORITATE!