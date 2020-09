În primele opt luni ale acestui an, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu aproape 20%

Sute de şoferi care consumaseră alcool şi 21 aflaţi sub influenţa substanţelor psi-hoactive au fost depistaţi de poliţişti în urma unei acţiuni de trei zile pentru prevenirea accidentelor rutiere.

În perioada 4 – 6 septembrie 2020, poliţiştii rutieri, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi substanţe psihoactive.

În cele trei zile, au fost efectuate 26.120 de testări pentru stabilirea prezenţei în aerul expirat a alcoolului şi 252 de testări pentru stabilirea consumului de substanţe psihoactive.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 14.116 sancţiuni

contravenţionale.

Dintre acestea, 499 au fost aplicate pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, 12.956, la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi 661 pentru nere-spectarea altor acte normative ce privesc domeniul rutier.

Totodată, au fost reţinute 1.689 de permise de conducere, dintre care 499 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice şi 1.190 pentru nerespectarea altor norme rutiere.

Dintre cele 439 de infracţiuni constatate, 188 au fost pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului, 21 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive şi 230 pentru alte infracţiuni.