În primele două luni ale acestui an, poliţiştii au lucrat la foc automat

In perioada ianuarie-februarie a acestui an la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, au fost sesizate 2.134 de infracţiuni, dintre care 131 economico-financiare, 1.359 de natură judiciară şi 390 de altă natură.

Din totalul infracţiunilor de natură judiciară, 894 au fost contra per-soanei(457 loviri sau alte violenţe şi 196 ameninţări), 439 contra patrimoniului, dintre care 433 furturi şi 6 tâlhării.

Cele mai multe infracţiuni de furt au privit sustragerile din societăţile comerciale. De asemenea, au fost sesizate 54 de furturi din locuinţe, 26 din auto şi 13 de animale şi păsări. Pe linie de evaziune fiscală au fost sesizate 13 infracţiuni.

Pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică, în perioada de referinţă, poliţiştii au organizat 22 de razii şi 1.416 de acţiuni, dintre care 224 au fost pe linie de poliţie rutieră, 107 pe linie de ordine publică şi 131 în domeniul investigaţiilor criminale.

Pentru abaterile de la normele contravenţionale, în primele două luni ale acestui an, poliţiştii din Dâmboviţa au aplicat 23.984 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 227 au fost la Legea 12/1990, 3.379 pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, 42 pe linie de pază şi protecţie a bunurilor şi 141 în domeniul silviculturii.

Cele mai multe amenzi, 19.150, au fost aplicate participanţilor la trafic ca urmare a abaterilor comise.

4.759 de amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 147 pentru depăşiri neregulamentare, 648 pentru opriri şi staţionări în locuri interzise şi 3.415 pentru neportul centurii de siguranţă.

Alte 291 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru utilizarea neregulamentară a telefonului în timpul deplasărilor pe drumurile publice şi 19 pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată.

Pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi vehiculelor au fost aplicate 403 sancţiuni contravenţionale, iar pentru şofat sub influenţa băuturilor alcoolice 34 de amenzi. Şi indisciplina pietonală a fost sancţionată de către poliţişti, pe acestă linie fiind aplicate 1.376 de sancţiuni contravenţionale.

Pentru abaterile comise de alte categorii de participanţi la trafic au fost aplicate aproape 3.694 de amenzi, dintre care 1.724 pentru încălcarea regulilor de circulaţie de către biciclişti.

În perioada ianuarie – februarie., pe raza judeţului Dâmboviţa au fost înregistrate 10 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 4 persoane, rănirea gravă a altor 7 şi vătămarea corporală uşoară a 7 persoane. De asemenea, sau înregistrat şi 69 de evenimente rutiere uşoare, în urma cărora 83 de persoane au fost rănite uşor.

Din totalul accidentelor, 26 s-au produs pe drumurile naţionale ce tranzitează judeţul, dintre care 5 grave şi 21 uşoare, iar pe arterele judeţene, 18 (3 grave şi 15 uşoare). Pe străzile din mediul urban, s-au înregistrat 23 de evenimente rutiere, iar pe cele din rural, 8. Raportat la ziua producerii accidentelor de circulaţie, sâmbăta şi joia s-a înregistrat cel mai mare număr de accidente rutiere soldate cu victime, respectiv 15, ceea ce reprezintă 37.97% din totalul evenimentelor. In zilele de luni şi miercuri, s-au produs 14 accidente, iar vinerea, 11.

Principalele patru cauze generatoare de accidente rutiere în perioada analizată sunt: neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii, indisciplina pietonală, viteza şi abaterile comise de biciclişti.