În primăriile dâmboviţene se practică moda premiilor excepţionale şi sporurilor pentru condiţii periculoase şi vătămătoare

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc Colegiul Prefectural Dâmboviţa. Unul dintre subiecte aduse în atenţie de către prefectul Antonel Jîjîie a fost cel legat de salarizarea de la nivelul primăriilor dâmboviţene. Foarte clar şi răspicat, prefectul Antonel Jîjîie a spus că premiile excepţionale, sporurile pentru condiţii periculoase şi vătămătoare sunt „la modă” în primăriile dâmboviţene. Ceeea ce este mai grav, foarte multe primării din judeţ deja nu mai au bani de salarii. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a mai spus că nu a trecut încă la măsura de a ataca la instanţa de contencios administrativ primăriile care se confruntă cu astfel de probleme, dar a ţinut să sublinieze că s-au făcut deja 17-20 de recursuri graţioase pe această temă:

„Cu cât avansăm spre finalul anului, se constată că destule administraţii locale nu mai au buget pentru plata salariilor… A devenit „la modă” ca în destul de multe localităţi să se acorde, prin dispoziţie a primarului, în afară de majorările salariale, şi premii excepţionale. De asemenea, e foarte „la modă” să acordăm sporuri pentru condiţii periculoase şi vătămătoare de muncă, în baza unor avize eliberate de serviciul de specialitate al Direcţiei de Sănătate Publică. Şi aici va trebui să fim foarte atenţi cu modul în care se acordă aceste sporuri pe la localităţi. Noi, până în momentul de faţă, în baza Legii 153, nu am atacat la instanţa de contencios. În schimb, am făcut aproximativ 17-20 de recursuri graţioase şi am rugat consiliile locale şi primari să revadă modul în care au procedat la majorarea salariilor”, a declarat prefectul judeţului Dâmboviţa, Antonel Jîjîie.

Paradox românesc. Angajaţi ai statului care s-au bucurat de majorarea salariilor, din vară, însă, au rămas acum fără bani pentru că autorităţile locale nu au suficienţi bani la buget să achite lefurile majorate.