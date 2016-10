în plin proces de reabilitare şi modernizare DJ 702D, Viişoara-Mogoşeşti-Geangoeşti-Dragomireşti

Share This





















DJ 702D, sectorul Vii-şoara-Mogoşeşti a fost cuprins într-un proiect de lucrări de reabilitare pe o lungime de 1,091 km precum şi DJ 702D, sectorul Mogoşeşti-Geangoeşti-Dragomireşti a beneficiat de lucrări de reabilitare ce au fost deja executate pe o lungime de 2,5 km (primul strat de asfalt). Valoarea investiţiilor executate până la acest moment se ridică la 12 miliarde lei vechi şi finanţarea a fost asigurată exclusiv din bugetul CJ Dâmboviţa. Preşedintele CJ, Adrian Ţuţu-ianu, directorul LDP Dâmboviţa, Cristian Avanu, consilierii judeţeni Alin Manole, Florin Istrate, Daniel Comănescu, consilierii locali municipali Carmen Holban, Oana Vlăducă, Cătălin Rădules-cu şi nu în ulimul rând primarul comunei Dragomireşti, Dragoş Vlădulescu au făcut o vizită în teren la aceste obiective. Preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu a spus că a întocmit un proiect cu finanţare pe OG 28 privind realizarea în totalitate a drumului DJ 702D, sectorul Viişoara-Mogoşeşti-Geangoeşti-Dragomireşti.

„Aici avem o lucrare începută pe bugetul CJ Dâmbo-viţa, 7,5 km din locul acesta până la ieşirea în DJ la Dragomireşti în centru din care am asfaltat până acum 2,5 km. Am propus lucrarea pe OG 28 şi sperăm să o băgăm pe OG 28 şi astfel reuşim să avem şi bani, valoarea totală este de 82 de miliarde de lei vechi. Până acum am făcut lucrări de vreo 12 miliarde. Ideea este să unim Ulmi-Mogoşeşti, Mogoşeşti-Geangoeşti şi Gean-goeşti-Dragomireşti”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Prin lucrările menţionate se urmăreşte asigurarea legăturilor de acces între localităţile Ulmi, Mogoşeşti, Geangoeşti şi Dragomireşti.