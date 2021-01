În perioada 11 ianuarie 2021 -8 februarie 2021, cursuri online

A fost adoptata ordonanţa de urgenţă pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care se stabileşte ca: „În perioada 11 ianuarie 2021 – 8 februarie 2021, prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza şi sub rezerva analizei situaţiei epidemiologice la nivel naţional realizată de Ministerul Sănătăţii împreună cu Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, şi în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al ministrului educaţiei, se poate dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line”.

Precizăm că dispoziţiile prevăzute la art. 38 alin. (1 3) din Legea nr. 55/2020 au avut aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2020. În condiţiile în care pandemia de Covid-19 afectează încă sănătatea populaţiei, se impune adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legal care să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ, astfel încât cadrele didactice şi elevii să beneficieze de drepturile constituţionale la învăţătură şi sănătate în condiţii de siguranţă epidemiologică, demonstrând in acelaşi timp dorinţa Guvernului de trecere a şcolii in format clasic în cel de-al doilea semestru al anului şcolar 2020-2021, sub rezerva evoluţiei epidemiologice.