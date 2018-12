În orele următoare, vremea se schimbă radical şi în judeţul Dâmboviţa

Share This





















Potrivit meteorologilor, în noaptea de marţi spre miercuri, masa de aer rece din nordul Europei va coborî peste ţara noastră şi îşi va pune amprenta pe temperaturi. Astfel, de miercuri răcirea va fi semnificativă, cu temperaturi chiar sub normalul perioadei. Senzatia de frig va fi amplificată de vântul care va bate cu putere. Temperaturile foarte scăzute, ninsorile, lapoviţa, poleiul şi ceaţa îşi vor spune cuvântul. În zona Padina -Peştera, iarna deja îşi spune cuvântul. Temperaturile sunt sub 0 grade, stratul de zăpadă este destul de măricel.

Judeţul Dâmboviţa este sub un cod galben de ceaţă în zona joasă cu vizibilitate redusă sub 200 m din cauza ceţii.