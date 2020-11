În maxim o săptămână corturile din curtea spitalului vor fi înlocuite cu containere încălzite

In aceasta perioada destul de dificila pentru sistemul sanitar care se se lupta f[r[ încetare cu inamicul invizibil COVID-19,este nevoie de susţinere totala din partea autoritaţilor.

Preşedintele CJ, Corneliu Ştefan a anunţat ca din partea CJ exista toata deschiderea pentru Spitalul Judeţean de Urgenţa Târgovişte şi va sprijini toate solicitarile pe care actuala conducere le-a înaintat şi le va înainta catre CJ. In maxim o saptamâna, preşedintele CJ, Corneliu Ştefan spera sa înlocuiasca corturile din curtea spitalului cu containere încalzite, pentru toţi dâmboviţenii care vor avea probleme în aceasta perioada: ” În ceea ce priveşte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în acest an, pentru cheltuieli de funcţionare, a alocat suma de 1.239 mii lei, bani care au fost utilizaţi pentru materiale, echipamente de protecţie şi medicamente în perioada starii de urgenţa şi, tot din bugetul CJD, eşalonat – diferenţa de 4.739.210, suma pe care SJUT a cheltuit-o în aceasta perioada. Totodata, s-au virat catre unitatea dâmboviţeana şi alte sume, reprezentând investiţii pentru refacerea instalaţiilor tehno-termice din centrala termica, în valoare de 321.300 lei, şi cota de 10% din partea CJD – pentru achiziţionarea deaparatura medicala în valoare de 207.168 mii lei. Pâna la finalul anului, vom mai vira catre SJUT, pentru cheltuieli de funcţionare, 30 mii lei; dupa discuţiile pe care le-am avut de când am preluat mandatul de preşedinte, am sprijinit spitalul judeţean cu 70 de paturi, aşa cum am anunţat. In maxim o saptamâna sper sa înlocuim corturile din curtea spitalului cu containere încalzite, pentru toţi dâmboviţenii care vor avea probleme în aceasta perioada. (…) Din partea CJD exista toata deschiderea pentru SJUT; vom sprijini toate solicitarile pe care actuala conducere le-a înaintat şi le va înainta catre noi şi ne vom da tot concursul în aceasta perioada dificila pentru noi toţi”, a declarat preşedintele CJD, Corneliu Ştefan.