În majoritate, creditorii au votat preluarea COS Târgoviște de grupul italian Beltrame

După ce reprezentanţi ai Grupului Beltrame și-au manifestat interesul pentru activele de producție ale Combinatului de Oțeluri Speciale și chiar au început proceduri de evaluare a stării tehnice a utilajelor, o altă veste bună a venit în urma ultimei întruniri a Adunării Generale a Creditorilor, în care este reprezentată și Primăria Târgoviște.

„Am o veste destul de bună și pentru Compania de Apă, de asemenea și pentru Municipiul Târgoviște.

În Adunarea Generală a Creditorilor la Combinatul de Oțeluri Speciale din Târgoviște a fost aprobată oferta Beltrame Italia, de 38 milioane de euro pentru achiziția activelor funcționale ale Combinatului de Oțeluri Speciale și ar trebui ca în aproximativ 60 de zile să se definitiveze inclusiv clauzele contractului de vânzare-cumpărare.

Primăria Târgoviște este creditor al Combinatului de Oțeluri Speciale, de aceea am și aceste amănunte. Au fost prezenți creditori reprezentând undeva la 64% din tabelul de creanță la Combinatul de Oțeluri Speciale și au votat pentru undeva la 99% dintre creditorii prezenți. Cred că este o veste încurajatoare, pentru Compania de Apă, care are de încasat o creanță de peste 3 milioane lei de la Combinatul de Oțeluri Speciale.

De asemenea și Primăria Târgoviște are creanțe neîncasate, dar cel mai important este că există premisele ca de data aceasta Combinatul de Oțeluri Speciale să fie repus în funcțiune. Dacă în urmă cu ceva timp se discuta de preluarea de către Stat a activelor funcționale și eram destul de pesimist și mi-am exprimat un punct de vedere în acel moment, cred că de data aceasta lucrurile merg într-o direcție bună”, a precizat Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște.