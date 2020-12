În judeţul Dâmboviţa, numărul persoanelor cu dizabilităţi este în creştere, iar la această dată, 19509 persoane neinstituţionalizate beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap

În data de 3 decembrie, în fiecare an este sărbătorită Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi.

Marcarea acestei zile are ca obiectiv sensibilizarea societăţii în vederea eliminării prejudecăţilor în raport cu aceste persoane şi mobilizarea susţinerii drepturilor, precum şi a demnităţii şi bunăstării persoanelor cu diz-abilităţi.

Cu această ocazie, reamintim că în judeţul Dâmboviţa, numărul persoanelor cu diz-abilităţi este în creştere, iar la această dată, 19509 persoane neinstituţionalizate beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, dintre care 17880 adulţi şi 1629 copii.

Pentru persoanele cu diz-abilităţi sunt oferite la nivelul judeţului, în cadrul unor centre specializate, servicii de recuperare, informare, consiliere, servicii de zi, în vederea integrării în societate, sau servicii de protecţie într-un centru rezidenţial, în cazul în care nu sau identificat posibilităţi de menţinere în familie şi comunitate. Astfel, la această dată 257 adulţi cu dizabilităţi şi 80 copii cu dizabilităţi se află în centre de tip rezidenţial pentru persoane cu handicap de pe raza judeţului Dâmboviţa.

Copiii şi adulţii cu dizabilităţi aflaţi în familie sau în centre beneficiază gratuit de servicii de kinetoterapie, reeducare motorie, hidroterapie, terapie ocupaţională, terapie prin masaj, balneoterapie, informare, consiliere psihologică individuală sau de grup, reeducarea deprinderilor de viaţă independentă, consiliere şi mediere socială, sprijin pentru relaţionarea optimă cu familia, consiliere vocaţională, evaluarea abilităţilor de muncă pentru persoane adulte cu handicap şi consilierea părinţilor copiilor cu dizabilităţi.

De ziua lor, copiii şi adulţii cu dizabilităţi aflaţi în centre sunt sărbătoriţi în fiecare an cu mese festive, audiţii muzicale, precum şi alte activităţi recreative specifice vârstei fiecărui beneficiar.