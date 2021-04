În judeţul Dâmboviţa în anul 2021, sunt înregistraţi 377 de copii cu tulburări din spectrul autist

Cu toţii suntem greu încercaţi de perioada dificilă pe care o parcurgem, dominată de restricţii şi schimbări ale obiceiurilor zilnice, însă există o categorie de copii pentru care aceste momente sunt mult mai greu de înţeles şi de trăit, reprezentată de micuţii care au tulburări din spectrul autist. La fel de greu este şi pentru părinţii lor, care au nevoie de mai multă putere şi mai multă răbdare pentru a-i susţine pe copiii speciali din viaţa lor.

In data de 2 aprilie, în fiecare an, marcăm Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului şi ne îndreptăm gândurile bune către aceşti micuţi şi către familiile lor. Este cel mai bun prilej pentru a contribui la informarea societăţii despre această dizabilitate şi pentru a conştientiza importanţa acceptării şi a incluziunii sociale pentru aceşti copii. Doar alături de semenii lor, care nu au probleme de sănătate, pot învăţa, se pot dezvolta şi vor încerca să se descurce singuri. Statisticile sunt alarmante, numărul copiilor cu Autism fiind tot mai mare de la un an la altul. In judeţul Dâmboviţa în anul 2019 erau înregistraţi 292 de copii cu tulburări din spectrul autist. In 2020 numărul lor a crescut la 339, iar în 2021 a ajuns la 377. Pentru a veni în sprijinul acestor copii şi al familiilor lor, se oferă servicii gratuite în cadrul centrelor specializate pentru copiii cu autism. Aceste centre funcţionează atât în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, cât şi în subordinea Primăriei Târgovişte.

Instituţia noastră îi susţine pe micuţii care au nevoie de mai multă atenţie, dar şi pe părinţii lor, prin servicii specializate de terapie, oferite în cadrul Centrului de recuperare, socializare şi consiliere a copilului cu dizabilităţi (Târgovişte str. Vlad Ţepeş, nr. 6 A) şi în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap (Târgovişte, str. Ion Ghica, nr.2).Serviciile oferite în cadrul centrelor specializate sunt: terapie ocupaţională, terapie comportamentală aplicată (ABA), consiliere psihologică a copilului, kinetoterapie, logopedie, educaţie formală şi infor-mală, consiliere şi educare a părinţilor/reprezentantului legal. Părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor cu tulburări din spectrul autist reprezintă cel mai important sprijin pentru micuţii atât de speciali, ei fiind cei mai buni şi răbdători terapeuţi, specialişti, prieteni… Ii felicităm pentru efortul lor şi le suntem alături în acest drum greu de parcurs şi de înţeles.

In cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap, care face parte din Complexul de Servicii Sociale Târgovişte Casa Soarelui, a fost marcată această zi prin activităţi terapeutice vesele, colorate şi extrem de utile pentru copii. Chiar dacă activităţile zilnice în vederea recuperării beneficiarilor aşa sunt, pline de energie şi entuziasm, de această dată bucuria a fost parcă mai mare decât de obicei. De ce? Pentru că putem să atragem, din nou, atenţia asupra nevoii de înţelegere şi de integrare a acestor copii în comunitate!

Suntem aici pentru micuţii atât de dragi nouă, pentru adulţii din jurul lor şi pentru a trage un semnal de alarmă întregii societăţi: trebuie să fim alături de semenii noştri, care nu au fost la fel de norocoşi ca noi, să îi acceptăm, să îi ajutăm şi să le permitem să fie în preajma noastră cât de mult îşi doresc. Pentru ei înseamnă enorm, iar pe noi ne ajută să devenim mai buni!