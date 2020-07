În iulie, APIA primeşte cererile pentru ajutorul de stat la motorină aferent trimestrului II

Share This





















In luna iulie, APIA Centrul Judeţean Dâmboviţa primeşte cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul II / 2020.

Pentru lămurirea neclarităţilor în ceea ce priveşte solicitarea ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, fermierii sunt rugaţi să sune la APIA Centrul Judeţean Dâmboviţa unde vor fi consiliaţi de funcţionarii responsabili cu această activitate.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură şi a fost calculat la valoarea de 1,5258 lei/ litru.

Beneficiarii depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi copiile facturilor de achiziţie.

@n judeţul Dâmboviţa, pot solicita rambursarea diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, achiziţionată în trimestrul II al acestui an, 405 fermieri care au obţinut accord favorabil pentru finanţare.