În curând se pune capăt calvarului de pe DN 71 – Pucioasa

După cum ştim DN 71 a ajuns un adevărat coşmar pentru şoferii care trec prin Pucioasa. S-a tot lucrat de câţiva ani la reţeaua de canalizare şi reţeaua de apă, iar acum este nevoie de puţină ploaie ca să se lase drumul sau să se formeze adevărate lacuri, mai de grabă drumul pare să fie unul industrial. Acest tronson de drum a ajuns în această stare deplorabilă după ce s-a demarat implementarea unui proiect derulat prin Compania Naţională de Investiţii, care prevede reabilitarea şi extinderea parţială a reţelelor de apă şi canalizare, cu o valoare de peste 25 de milioane de lei. Noua administraţie condusă de edilul Constantin Ana nu a stat cu mâinile în sân şi a făcut o mulţime de demersuri la Ministerul Transporturilor dar şi la de Compania Naţională de Drumuri în vederea reabilitării acestui tronson de drum. Zilele acestea au apărut şi rezultatele, în scurt timp, vor demara lucrările de reabilitare pe DN 71, zona Pucioasa.

Primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana, a precizat într-o conferinţă de presă că, după ce a fost rezolvată problema canalizării, CNI a executat garanţia de bună execuţie a constructorului care a lucrat la reţeaua de canalizare. S-a scos la licitaţie tronsonul de drum afectat de lucrarea de intervenţie la reţeaua de canalizare, fiind vorba de un sector de 240 de metri liniari de carosabil.

„Reuşim să scăpăm de un calvar, traficul de pe DN 71. După îndelungi discuţii, contestaţii şi meciuri, pe care nu vreau să le descriu aici… Cei de la CNI au executat garanţia de bună execuţie a constructorului. Au scos la licitaţie tronsonul de drum afectat de lucrarea de intervenţie între căminul 22 bis şi căminul 27 bis, fiind vorba de un sector de 240 m unde circulaţia este restricţionată, se face sub dirijarea unor semafoare. În plus se vor reface şi alte trei sectoare, în zona de nord faţă de situaţia existentă, trei porţiuni care s-au lăsat cu aproximativ 50 de cm. Şi cred că astfel vom reuşi să închidem povestea acestui proiect început din anul 2005.

Mai mult, o altă veste bună vine de la DRDP care ne-a asigurat că odată cu aducerea la starea iniţială a sectorului de drum afectat de canalizare, vor veni cu un covor asfaltic pe cei 1,8 km, rămaşi neasfaltaţi la intrarea în oraşul Pucioasa.

Am reuşit tot în ultima perioadă, un lucru care în urmă cu un an mi se părea imposibil. Într-o discuţie concentrată cu DRDP, CNAIR şi proiectantul, cel care a realizat studiul de fezabilitate la DN 71, am reuşit să obţin o soluţie de compromis privind intervenţia pe zona centrală a oraşului Pucioasa, pe partea de trotuare care arată ca după război. Suma pentru această lucrare este 200.000 de lei şi o vom face noi din bugetul local”, a afirmat primarul Constantin Ana.

Mai mult, vor fi reabilitate şi alte trei sectoare din DN 71, pe raza oraşului Pucioasa unde carosabilul s-a lăsat. Nu în ultimul rând Primăria Pucioasa a ajuns la o înţelegere cu cei de la Compania Naţională de Drumuri şi va putea reabilita şi trotuarele din zona central a oraşului Pucioasa.