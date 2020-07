În atenţia fermierilor: în intervalul 14-22 iulie se desfăşoară controlul preliminar al cererilor unice de sprijin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a finalizat Campania de primire a cererilor unice de plata in agricultura , pentru anul 2020. În perioada 01 martie -15 iunie fermierii au depus cereri de plata fara penalitati, iar pentru cererile depuse in intervalul 16 iunie – 10 iulie vor fi calculate penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare, aplicate la suma totala pe care ar fi avut-o de incasat fermierul .

In judetul nostru, au solicitat sprijin prin cererea unica, in acest an, 23.486 de fermieri pentru o suprafata de 126.967,96

ha.

Se reaminteşte fermierilor damboviteni ca, in perioada 14-22 iulie, se desfasoară controlul preliminar al cererilor unice de sprijin. Aceasta etapa presupune remedieri, fara penalitati, ale declaratiei de suprafata completata de fermier la depunerea cererii. Concret, programul electronic a generat notificari pentru fermierii cu neconformitati : suprapuneri si supradeclarari de parcele. Aceste notifi-cari au fost transmise fermierilor care au posibilitatea revizuirii declaratiei initiale.

De la 1 iulie, a inceput activitatea de control pe teren care se va desfasura in paralel cu activitatea de control administrativ, in vederea inceperii platilor in avans.