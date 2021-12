Improvizație pentru educație -concurs de creație muzicala pentru tineri

Elevii de gimnaziu și liceenii din România sunt invitați să participe, până pe 12 decembrie, la o competiție de creație muzicală pornind de la teme de educație puse în dialog cu dezvoltarea durabilă.

Concursul, organizat de Official Freestyle Club România în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Educației Deschise, cu sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, își propune să le arate tinerilor și adulților cum instrumente și tehnici contemporane de creație artistică pot fi utilizate inteligent în contexte de educație non-formală.

„Foarte multe dintre proiectele sprijinite de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă sunt inovatoare și adresate noii generații. Lansăm o nouă provocare pentru tineri care le dă posibilitatea să se informeze și să se exprime într-un mod original pe o temă care îi privește în mod direct: dezvoltarea durabilă.”

László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă „Educația non-formală acționează ca factor activator, mobilizator pentru învățarea cu sens. Ne-am gândit așa: Ce ar fi să ducem suflul acesta motivațional pe care elevii îl descoperă și resimt în contexte nonfor-male, în relație firească cu educația, cu dezvoltarea de competențe cheie?” Laura Gunesch, expert educație, Asociația pentru Promovarea Educației Deschise.

Tinerii sunt provocați să compună și să interpreteze, în versuri de hip hop, o creație muzicală proprie pornind de la una dintre cele trei teme lansate prin concurs, într-un efort de a crește conștientizarea publică asupra importanței educației, culturii locale și a moștenirii naturale pentru dezvoltarea armonioasă, durabilă și coerentă a comunităților.

Temele de concurs, de la care participanții sunt invitați să se inspire în compoziție, sunt: Respect pentru tradiție; Iubește planeta și planeta te va iubi; Când știi multe ești liber.

„În tehnica improvizației este vorba, de multe ori, despre talent înnăscut. Totuși, a fi un bun improvizator presupune și un bagaj generos de cunoștințe, iar tehnica în sine, pentru rafinare, cere multă experimentare. În contextul proiectului nostru, improvizația se referă la creație muzicală spontană care pornește tocmai de la acest mix de abilități și resurse. Ne propunem să îi încurajăm pe tineri să își folosească calitățile artistice și mintea creativă ca să poată să se descopere prin artă și să afle cum pot contribui la dezvoltarea unei lumi durabile.” Emi Popa (AFO), fondator Official Freestyle Club România Mecanismul, regulamentul și calendarul competiției pot fi consultate aici: www.officialfreestyleclub.com/edu

Joi, pe 9 decembrie, organizatorii vor difuza prin paginile de proiect și rețelele de socializare, o sesiune de Q&A privind scopul, obiectivele, mecanismul de concurs pentru a le oferi partici-panților informații suplimentare privind tehnica improvizației și legătura cu educația.

Pe 13 decembrie, organizatorii vor anunța cei trei câștigători prin pagina de concurs și rețelele de social media. Campionii competiției „Improvizație pentru educație” vor fi premiați cu echipamente de producție care îi ajută să își exerseze abilitățile creative și de compoziție muzicală.

Proiectul pilot dorește să dezvolte o metodologie de educație capabilă să preia teme sociale, de mediu, sau din curricula școlară și să le plaseze într-un context apropiat de preferințele de consum cultural și informațional ale tinerilor din prezent. Totodată, demersul probează importanța culturii și artei în educație și pentru îndeplinirea obiectivelor pentru dezvoltare durabilă din Agenda 2030.

Competiția face parte din proiectul „Tehnica improvizației ca instrument pentru educație”, inițiat de Asociația pentru Promovarea Educației Deschise, în parteneriat cu Official Freestyle Club România, cu sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.