IMPOZIT PE GOSPODĂRIE, tot ce trebuie să ştie dâmboviţenii

Impozitul pe gospodărie este subiectul momentului. Mulţi cetăţeni nu înţeleg în ce va consta această impozitare şi ce trebuie să facă. În cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul PSD Dâmboviţa, deputat Oana Vlăducă a explicat ce înseamnă de fapt acest impozit pe gospodărie sau impozit pe venit global şi care sunt avantajele acestui nou model de impozitare : „Impozitul pe gospodărie nu este de fapt un nou impozit, nu este de fapt o nouă taxă, ci este un nou mod de calcul. Acest mod de calcul se aplică în mai multe state, se aplică în Marea Britanie, în Franţa, se aplică în Belgia. Din contră, eu spun că este nevoie de introducerea venitului global pe gospodărie, astfel încât persoanele cu venituri mici să beneficieze de deduceri fiscale din partea statului. În acelaşi timp, se elimină ghişeele şi astfel vom elimina birocraţia prin faptul că toate declaraţiile şi plăţile vor fi făcute de către consultantul fiscal. Ce înseamnă de fapt acest IVG?! Noi am spus că schimbăm baza de impozitare, astfel pentru toate veniturile de până la 2000 de lei, din salarii, din pensii, din activităţi economice, din activităţi comerciale, nu se mai plăteşte impozit. La o familie, la o gospodărie, adunăm toate veniturile, vedem cât înseamnă venitul anual, din asta acordăm nişte deduceri, adică pentru sumele acelea nu se plăteşte impozit dacă omul face o asigurare pentru casă, face o asigurare pentru sănătate, face o asigurare pentru o maşină şi bineînţeles prezintă chitanţele, îşi duce copilul la teatru şi ne prezintă biletul de teatru, investeşte într-un fond privat de sănătate, îşi duce copilul la un spectacol, îşi duce copilul la o pregătire şi ne prezintă chitanţele, atunci scădem aceste cheltuieli şi suma care rămâne este impozitată cu cota de 10% sau 16%, în funcţie de mărimea venitului. Mai spun eu, de asemenea, că asta va duce şi la creşterea natalităţii. Avem de asemenea deduceri în valoare de 1600 lei anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri sub 5000 de lei pe lună şi 1200 de lei anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri între 5000 şi 10.000 lei pe lună. Şi mai văd eu un lucru important aici, faptul că vom scoate la suprafaţă munca la negru. Avem şi termene clare pentru introducerea noului model de impozitare a veniturilor, astfel la 1 ianuarie 2018 se aplică sistemul de deduceri şi noul model de impozitare, la 1 decembrie 2018 sunt selectaţi şi pregătiţi consultanţii fiscali şi se va face arondarea lor la fiecare gospodărie şi la 1 mai 2019 se depune pentru prima dată declaraţia anuală pe venit global pe gospodărie, luându-se în calcul modul de impozitare şi deducerile care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018”, a declarat deputatul PSD de Dâmboviţa, Oana Vlăducă.

În ce constă impozitul pe gospodărie

Acest sistem de impozitare global a mai fost aplicat până în 2005. Acum se doreşte revenirea la el, sub forma impozitului pe gospodărie. Se va aplica de la 1 ianuarie 2018, dar prima declaraţie fiscală va fi depusă un an mai târziu, în 2019 şi presupune o impozitare cu 10% a veniturilor din gospodărie. Angajatorul nu va mai reţine la salariu 16% cum este în prezent. Toate veniturile lunare mai mici de 2.000 lei pentru salariaţi, pensionari sau cei cu activităţi independente vor beneficia de impozit 0%. Pentru diferenţa care depăşeşte 2.000 lei/lună, pentru salariaţi, pensionari sau cei cu activităţi independente, se va aplica un impozit de 10%.

Impozitul se plăteşte o dată pe an, în luma mai a anului următor. Nu sunt impozitate veniturile care în legislaţia actuală sunt scutite de impozit.

Ce nu se impozitează

– costul telefoanelor

– abonamente telefonice, cartele şi convorbiri efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu

– ajutoarele pentru dispozitive medicale acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane

– hrana acordată de angajatori angajaţilor

– cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării

– contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-san-itare, a altor drepturi privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament

– cheltuielile de transport şi cazare primite de salariaţi pe perioada delegării/detaşării în ţară sau străinătate.

– veniturile din dividende ar putea fi scutite de la plata impozitului pe venit.

– veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale.