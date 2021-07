Implicarea ANSVSA în supravegherea şi controlul rezistenţei la antimicrobiene, în domeniul medical veterinar

Rezistenţa la antimicrobiene (RAM) constituie o preocupare tot mai importantă pentru sănătate în Uniunea Europeană şi în întreaga lume. Având în vedere consecinţele grave pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor, dimensiunea, complexitatea şi impactul economic al RAM, ANSVSA consideră că sunt necesare acţiuni urgente, coordonate şi intersectoriale, în conformitate cu abordarea „One Health”.

ANSVSA, alături de Ministerul Sănătăţii şi celelalte autorităţi din cadrul Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene, deţine responsabilităţi în limitarea fenomenului RAM.

Reprezentanţii ANSVSA au participat la reuniunea subgrupului AMR One Health Network on National Action Plans, în cadrul căreia statele membre UE au fost avertizate de Comisia Europeană să acorde o atenţie sporită luptei împotriva RAM.

In acest context, menţionăm că ANSVSA a întreprins şi continuă să întreprindă acţiuni ferme pentru combaterea RAM, respectiv:

implementarea în legislaţia naţională a prevederilor legislative europene privind sănătatea animalelor, siguranţa alimentelor, produsele medicinale veterinare şi monitorizarea RAM; – elaborarea şi implementarea unui cadru legislativ naţional care reglementează clar circulaţia şi utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene;

elaborarea şi postarea pe site-ul ANSVSA a Ghidului privind utilizarea prudentă a antimicrobi-enelor în medicina veterinară (actualizat în anul 2020, consecutiv noii clasificări europene a antibioticelor pentru utilizarea prudentă şi responsabilă la animale);

supravegherea şi controlul produselor medicinale veterinare antimicrobiene, de la fabricaţie până la utilizarea acestora (derularea anuală planului de control privind circulaţia şi utilizarea produselor medicinale veterinare precum şi a planului anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare);

dezvoltarea de programe de vaccinare preventivă la animale;

prevenirea şi controlul infecţiilor la animale prin derularea anuală a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului;