Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte organizează vernisajul expoziţiei „IMAGINEA PUTERII – PUTEREA IMAGINII” Restaurarea Curţii Domneşti din Târgovişte în fotografii de arhivă, ce va avea loc vineri, 8 septembrie, ora 12.30, la Curtea Domnească -beciul Petru Cercel.

Această expoziţie reprezintă modul nostru de a ne arăta preţuirea faţă de oraşul Târgovişte, faţă de valorile prin care el se înscrie în patrimoniul cultural românesc şi are ca temă procesele de restaurare prin care au trecut monumentele din incinta Curţii Domneşti din Târgovişte, începând cu perioada domniilor regulamentare şi până recent, la începutul secolului XXI. Perspectiva din care încercăm să abordăm acest subiect, cea a puterii de atracţie a vestigiilor, manifestată într-o perioadă îndelungată de timp, orientează interesul publicului asupra importanţei actuale a monumentelor istorice, supuse unor variate procese de restaurare.

Complexului aulic târgoviştean i s-au dedicat numeroase studii, dar mai puţin s-a încercat realizarea unei istorii în imagini de arhivă. Am considerat acest demers extrem de necesar, mai ales că reşedinţa domnească a reuşit, prin puterea pe care o exercită până în prezent, să se constituie într-un reper ferm al istoriei civilizaţiei medievale româneşti.

Astfel, modalitatea de expunere aleasă a permis obţinerea unei imagini unitare a eforturilor de restaurare a monumentelor Curţii Domneşti de către Comisia Monumentelor Istorice şi Direcţia Monumentelor Istorice, proces început încă din primii ani ai secolului XX şi continuat până la începutul secolului XXI. Demersul nostru este organizat respectând criteriul cronologic, corespunzător apariţiei primelor picturi, schiţe, gravuri şi desene păstrate şi publicate sau fotografii care surprind procesele de restaurare petrecute vreme de aproape două secole.

Expoziţia va fi deschisă în perioada 8 septembrie – 31 octombrie 2017.

Invitaţi: prof. univ. dr. loan Opriş, C.S. I, arhg. Gh. I. Cantacuzino Realizatori: C. S. III, Minodora Cârciumaru, artist plastic, Andrei Scărlătescu, dr. arhg., Florin-Gabriel Petrică.