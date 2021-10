ILIE TORCICĂ A CÂȘTIGAT AURUL LA NAȚIONALELE DE JUDO PENTRU VETERANI

Comportare de zile mari pentru Ilie Torcică la ediția din acest an a Campionatului Național de Judo pentru veterani, găzduită de Sala „Constantin Jude” din Timișoara.

Judocanul Clubului Sportiv Târgoviște a devenit campion al României la categoria 81 de kilograme -M6. În disputa pentru medalia de aur, sportivul târgoviștean l-a învins cu 10-0 pe Igor Brănilă, un judocan cu dublă cetățenie, româno-ucraineană. Antrenorul secției de judo de la CS Târgoviște a devenit pentru al doilea an consecutiv campion al României, după ce, în urmă cu un sezon, la aceeași competiție, în Poiana Brașov, a terminat tot pe prima treaptă a podiumului. De asemenea, în urmă cu doi ani, Ilie Torcică a cucerit argintul la competiția dedicată judocanilor veterani.

„Pot spune că mi-am apărat cu succes titlul de campion al României la Timișoara. A fost o competiție grea, dar în același timp și plăcută. Cel mai greu meci a fost în finală, dar până la urmă am reușit să-mi adjudec titlul național”, ne-a declarat Ilie Torcică.