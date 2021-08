ILIE POENARU ŞI-A SALVAT POSTUL CU REMIZA DE LA BUZĂU

Ilie Poenaru și-a jucat postul în partida cu Chindia Târgoviște. Primarul din Clinceni i-a oferit un ultimatum: dacă pierde, va fi dat afară. Poenaru a vrut la rândul lui să demisioneze încă de runda trecută, dar deznodământul a fost amânat de rugămințile jucătorilor.

„Respirăm puțin. Din punct de vedere defensiv am stat foarte bine, ne-am creat și câteva ocazii.

În mare parte, prima repriză a fost a noastră. Dar cum se întâmplă la noi, primim foarte ușor gol, pe o lipsă de comunicare, de atenție. Nu am mai început la fel de bine partea secundă, Chindia a accelerat și de aici ne-am clătinat puțin.

Nu știu ce aș fi făcut dacă pierdeam. În minutul 92 eram concentrat la joc și credeam că o să egalăm. De asta am și schimbat sistemul, să venim cu centrări, am băgat doi atacanți. Simțeam că o să marcăm. Le-am spus să creadă mai mult. Nu mă gândeam la absolut nimic, doar la joc.

Le-am spus mai multe în vestiar. În primul rând, lucruri motivaționale. Să fie mai pozitivi, să aibă încredere în ei. Sunt jucători buni, de caracter, dar rezultatele te apasă. Trebuie să fie bărbați!”, a spus Ilie Poenaru, la Look Sport+.