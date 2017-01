Iarna i-a epuizat pe unii primari dâmboviţeni, iar lipsa serviciul de permanenţă… o problemă în Dâmboviţa

Share This





















S-a dat alertă în judeţul Dâmboviţa după ce s-a intrat sub cod galben de viscol şi ninsori şi cod galben de ger. Partea de sud a judeţului Dâmboviţa s-a aflat sub urgia iernii, a nins abundent şi a viscolit. Vineri dimineaţă, după ce în noaptea de joi spre vineri a nins şi a viscolit, unii primari din sudul judeţului ne-au declarat că sunt epuizaţi după o noapte de muncă. Mai cu jumătate de gură ne-au declarat că în localităţile lor se circulă bine şi că au acţionat ca la carte. Unul dintre primarii care a spus că este epuizat este cel al comunei dâmboviţene Vişina, Jean Aurelian Istrate.

Serviciul de permanenţă, o problemă la Produleşti

La Primăria Produleşti, de exemplu am sunat pe telefonul fix să vedem dacă există personal de permanenţă însă nu ne-a răspuns nimeni. La primele ore ale dimineţii l-am contactat telefonic pe domnul primar, George Georgescu care ne-a spus că nu a fost nimeni la primărie pentru că tot personalul a lucrat de la ora 01:00 la activităţile de deszăpezire în comună. Îl informăm pe domnul primar de la Produleşti că potrivit legii şi cum s-a dat dispoziţia, în perioada Codului meteo trebuia să fie serviciu de permanenţă. Trebuie neapărat să fie cineva la primărie, care să ia legătura cu aceia cu putere de decizie. Să comunice cu autorităţile locale şi cu cele de la judeţ. DC 41 Băleni-Cornăţelu este impracticabil

La Băleni, domnul primar Florea Muşat a fost foarte revoltat când l-am contactat telefonic la o oră destul de matinală. Într-un final edilul ne-a spus că acţionează pe drumurile comunale şi străzi însă are ceva probleme pe DC 41 Băleni-Cornăţelu, mai clar, drumul este impracticabil.