IAMANDACHE, ÎMPRUMUTAT OFICIAL LA FC PUCIOASA

1 0

Alexandru Iamandache a semnat cu Politehnica Timisoara, este anuntul clubului. Mijlocasul ofensiv a sosit de la FC Pucioasa sub forma de imprumut pana in 31 decembrie 2022, cu optiune de prelungire a intelegerii.

Alexandru Florian Iamandache s-a nascut pe 14 septembrie 1999, la Targoviste, si evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv. A crescut la CSS Targoviste si a jucat la seniori pentru FC Pucioasa. In prima parte a sezonului a marcat cinci goluri in 14 meciuri pentru formatia damboviteana.

„Sunt foarte fericit, mi-am dorit mult sa ajung la Poli Timisoara, o echipa de traditie. Le multumesc celor de aici pentru sansa pe care mi-au acordat-o. Sunt intr-un moment bun și sper ca pana la finalul campionatului sa ajut cat mai mult echipa astfel incat sa-si indeplineasca obiectivul”, a spus Alexandru Iamandache, pentru site-ul clubului.

Revenind insa la transferurile echipei, Poli a fost cam neinspirata in toamna in cateva cazuri. Minteuan a jucat o singura data si a plecat, recent clubul s-a despartit de Prodan, care nu a bifat niciun minut, iar Serediuc a fost doar accidentat. In schimb, lui Hategan, care a dat gol si a evoluat bine, i se pregateste imprumutul… In plus, Benzar un jucator cu mare potential s-a supart pe club. Poate are motive, poate nu, dar cert este ca echipa avea nevoie de el, scrie opiniatimisoara.ro.