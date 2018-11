I.P.J. DÂMBOVIŢA A FĂCUT BILANŢUL PENTRU PERIOADA IANUARIE-OCTOMBRIE 2018

Share This





















Miercuri, 28 noiembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a organizat o conferinţă de presă ce a avut ca temă principală prezentarea situaţiei operative şi bilanţul accidentelor de circulaţie înregistrate la nivelul judeţului Dâmboviţa, în perioada ianuarie-octombrie a.c..

Activitatea va fost organizată la sediul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii. În perioada ianuarie-octombrie a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, au fost sesizate 12.029 de infracţiuni, dintre care 800 de natură eco-nomico-financiară, 9.531 judiciare şi 1.698 de altă natură.

In cazul a 10.906 de infracţiuni s-a început urmărirea penală. Din totalul infracţiunilor de natură judiciară, 5.735 au fost contra persoanei, dintre care 3.221 de loviri sau alte violenţe şi 1.079 de ameninţări.Principalii indicatori care influenţează situaţia operativă la nivelul judeţului Dâmboviţa sunt infracţiunile de lovire şi alte violenţe, ameninţările şi furturile. In ceea ce priveşte infracţiunile contra patrimoniului, în perioada de referinţă, au fost înregistrate 2.165 de sesizări privind comiterea de furturi şi 28 sesizări privind săvârşirea de tâlhării. Cele mai multe infracţiuni de furt au privit sustragerile din locuinţe (309), urmate de cele din societăţi comerciale (179).

De asemenea, au fost sesizate 88 de furturi din buzunare, genţi şi poşete, 92 din auto şi 108 de animale şi păsări. Pe linie de evaziune fiscală au fost sesizate 74 de infracţiuni, iar la Codul Silvic, 177. În mediul stradal, au fost sesizate 155 de fapte penale, 14 dintre acestea fiind tâlhării. Pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică, în perioada supusă analizei, poliţiştii din Dâmboviţa au organizat 100 de razii şi 6.385 de acţiuni, dintre care 1.079 au fost pe linie de poliţie rutieră, 532 pe linie de ordine publică şi 523 în domeniul investigaţiilor criminale. În domeniul investigării criminalităţii economice, au fost organizate 292 de acţiuni. La nivelul secţiilor de poliţie rurală şi a posturilor de poliţie, au fost organizate 3.862 de acţiuni.În perioada supusă analizei, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au aplicat 130.620 de sancţiuni contravenţionale.

Din totalul acestora, 20.359 au fost la Legea 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, 1.248 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi 461 la Legea 171/2010 privind contravenţiile silvice. Alte 167 de amenzi au fost aplicate pe linie de pază şi protecţie a bunurilor, potrivit Legii 333/2003. Cele mai multe amenzi, 103.316, au fost aplicate participanţilor la trafic, dintre care 25.314 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 1.649 fiind pentru depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise. Alte 1.617 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru neacordarea priorităţii de trecere şi 183 pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. De asemenea, 19.989 de conducători auto au fost sancţionaţi pentru neutilizarea centurii de siguranţă, 1.711 pentru folosirea neregulamentară a telefonului mobil, 629 pentru nerespectarea regulilor privind efectuarea manevrei de depăşire şi 2.045 pentru încălcarea normelor referitoare la oprirea sau staţionarea autovehiculelor. Totodată, pentru nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor instalate la trecerile la nivel cu calea ferată, au fost aplicate 136 de amenzi, iar pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată, 102. De asemenea, 16 şoferi au fost amendaţi pentru neechiparea corespunzătoare a autovehiculului cu anvelope de iarnă. Pentru indisciplina pietonală au fost aplicate 7.318 sancţiuni, iar pentru abaterile comise de biciclişti, 9.136.