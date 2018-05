Hermannstadt duce Chindia aproape de baraj FC ARGEŞ, A DOUA ÎNFRÂNGERE CONSECUTIVĂ

Share This





















Echipa lui Alex Pelici s-a impus sâmbătă după amiază în meciul disputat cu FC Argeş. Sibienii au învins cu 1-0 şi sunt la un pas de promovarea în primul eşalon.

Sibiul nu a bătut pe FC Argeş nici în tur şi atunci meciul a fost unul extrem de disputat. Oaspeţii veneau pe Municipal după ce etapa trecută au pierdut pe teren propriu derbiul judeţean cu CS Mioveni, dar chiar şi aşa mai aveau speranţe pentru locul trei.

FC Hermannstadt a jucat însă excelent. Echipa lui Alex Pelici a simţit că e la un pas de realizarea unei promovări dorită de tot oraşul şi a jucat aşa cum ne-am dorit. Sibi-enii au atacat buturile lui Octavian Popes-cu din ce în ce mai des pe parcurs ce meciul a avansat. Dacă până la pauza mare am avut o singură ocazie mare de gol, în mitanul secund terenul s-a „înclinat” şi mai tare spre poarta Argeşului.

Neagu a amânat deschiderea scorului, trăgând în bară în minutul 60 de la punctul cu var.

Golul mult aşteptat a venit zece minute mai târziu, Crişan trimiţând cu capul în plasă din şase metri. După gol tot Sibiul a dominat meciul şi a trecut pe lângă golul secund, tot Crişan trimiţând periculos spre poartă în minutul 76. Lucian Dumitriu a trimis apoi din câţiva metri peste transversală în minutul 80.

S-a terminat 1-0 şi Hermannstadt mai are nevoie de un punct în următoarele cinci etape ca să îşi asigure promovarea în liga 1. Se poate întâmpla chiar duminica viitoare, când Sibiul joacă în deplasare la ocupanta locului trei, Chindia Târgovişte.

FC HERMANNSTADT -FC ARGEŞ 1-0

Stadion: Municipal (Sibiu); Arbitru: Adrian Illyeş (Ploieşti); Asistenţi: lonuţ Marius Bobe (Videle) şi Marius Badea (Râmnicu Vâlcea).

– FC Hermannstadt: Niga – Al. Coman, Ct. Pîrvulescu, R. Crişan, Pamfile – Danci (Şt. Blănaru 69?), Dumitriu – Petrescu, C. Neagu (D. Tătar 62′), Curtean (Boboc 79′)

– Bg. Rusu

Rezerve neutilizate: Căbuz – Hergheligiu, I. Stoica, Mih. Stancu Antrenor: Alexandru Pelici

– FC Argeş: Oct. Popescu – Tofan, Ciucă (Nilă 78′), Vişa, Şerbănică, Ct. Stan – Rob. Grecu (D. Oancea 78′), R. Costin (cpt.), Tăbăcariu (Andr. Panait 71′), I. Năstăsie -Buhăescu

Rezerve neutilizate: N. Grecu – Ct. Barbu, Cotigă, D. Andrei Antrenor: Emil Săndo Sursa: oradesibiu.ro