HAINE NOI PENTRU SPORTIVII DE LA CS TÂRGOVIŞTE

Sportivii şi antrenorii de la CS Târgovişte au avut parte de noi motive de bucurie la început de februarie. Aceştia au primit din partea clubului materiale şi echipamente sportive noi şi moderne pentru noul an competiţional. Mai mult de atât, începând din acest an, toate echipamentele primite de sportivi şi antrenori au fost inscripţionate cu însemnele Clubului Sportiv Târgovişte. De asemenea, de la începutul acestui an, conducerea administrativă a Clubului Sportiv a depus eforturi considerabile pentru a oferi zilnic o masă gratuită celor mai reprezentativi sportivi din cadrul fiecărei secţii.