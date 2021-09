HAGI S-A SUPĂRAT RĂU DUPĂ EȘECUL CU CHINDIA

Farul Constanța a fost învinsă de Chindia Târgoviște, scor 0-2, în etapa a noua a Ligii 1.

La finalul jocului de la Ploiești, Gheorghe Hagi, managerul formației constănțene, a recunoscut că echipa sa a făcut un joc mai slab, iar rezultatul este cumva firesc.

De asemenea, Gheorghe Hagi a explicat că Farul a suferit cel mai mult pe faza ofensivă, unde a fost „zero”.

„Un meci slab, lent, previzibil. N-am fost cei care eram înainte, chiar dacă noi am dat ritmul jocului. Am făcut două greșeli mari, așa degeaba în atac construiești sau circulă mingea bine, dacă n-ai în față combinațiile și

nu depășești, n-ai superioritate numerică, nu intri să vezi poarta. În atac, am fost zero. Eu pot să fiu supărat pe echipă, echipa câștigă meciurile sau le pierde, nu un jucător. Un jucător poate face o eroare, dar nu e fundamental. Echipa a suferit pentru că n-a marcat”, a declarat Gheorghe Hagi.

Pentru Farul urmează o perioadă aglomerată, cu meciuri din trei în trei zile, însă Gheorghe Hagi nu consideră aceasta o problemă, ba chiar din contra.

„Care-i problema? Nu contează, trebuie să te adaptezi și să joci fotbal, e o plăcere să joci fotbal, nu știu dacă e pentru jucători, dar pentru mine este”, a transmis Gheorghe Hagi.