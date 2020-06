Hagi: „Chindia a câştigat pe merit. A fost echipa mai bună”

Share This





















Viitorul a fost învinsă de Chindia Târgovişte, scor 1-2. La finalul partidei de la Ploieşti, Gheorghe Hagi a recunoscut că evoluţia jucătorilor săi nu a fost cea aşteptată, dar meciurile din această perioadă, programate din trei în trei zile, îi oferă şansa să folosească fotbaliştii tineri, din Academie.

Managerul clubului Viitorul susţine că unele dintre motivele care au dus la înfrângerea cu Chindia sunt lipsacomplexităţii jocului prestat şi neatenţia din defensivă.

„A fost un meci bun, în general. Am încercat să jucăm fotbal. Am început, din păcate, destul de moale. De când a intrat Artean, lucrurile au mers bine, am încercat să dezvoltăm jocul, să avem superioritate pe margine, dar am fost mai puţin inspiraţi în careu.

Ştiam că ei au un atac bun, o echipă foarte bine organizată. O echipă care şutează foarte mult la poartă. Jucătorii ştiau acest lucru, dar nu au reuşit să blocheze şuturile lor. Jocul nostru nu a fost atât de elaborat. Am întâlnit o echipă mult mai odihnită. Noi dăm prioritate tinerilor, jucătorii nu se nasc mari, devin mari în timp”, a declarat Gheorghe Hagi, la finalul meciului de la Ploieşti.

În ciuda înfrângerii de la Ploieşti, Viitorul este în continuare lider în play-out, însă diferenţa de locul secund, ocupat de Sepsi, a rămas de şapte puncte.

Runda următoare, formaţia antrenată de Gheorghe Hagi va întâlni Hermannstadt, pe 22 iunie, de la ora 20:00, în direct la Digi Sport 1.