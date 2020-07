HAGI A FĂCUT SHOW DUPĂ VICTORIA CU CHINDIA

Gheorghe Hagi (55 de ani), antrenorul celor de la Viitorul, a oferit o nouă serie de declaraţii tari, în interviul acordat la finalul meciului contra Chindiei, scor 4-1.

Hagi a făcut o comparaţie între România şi Ungaria, aducând în discuţie dificultăţile financiare din Liga 1. Într-o nouă reacţie marcă înregistrată, Hagi a pus pe tapet problemele pe care le întâmpină fotbalul românesc.

„Cluburile trebuie susţinute. Trebuie să producem jucători pentru echipa naţională, să facem pentru România. Eu aşa gândesc.

Pentru mine, România este cea mai importantă, chiar dacă dincolo de asta, fiecare are interesul lui. Globalizarea înseamnă a produce un brand. Trebuie să ne luptăm ca să producem un brand, pe care să ştim să-l vindem. Dar nu se vrea în România. Nu se implică nimeni.

Steaua şi Dinamo au 10-12 milioane de euro buget, iar Real Madrid are 1 miliard. De unde e această diferenţă? Şi vrem să ne batem cu ei. Nu se vrea în România. Nu se implică nimeni. M-am dus la primul ministru şi i-am zis că statul trebuie să ajute toate centrele de copii şi juniori. Că ele produc fotbalişti. Trebuie să lucrezi pentru România. Să vină sponsori de la multinaţionale. S-ar aduna mulţi bani. În toate ţările civilizate, inclusiv în Spania, Germania, America, se întâmplă asta. Noi de ce nu-l facem? Ar fi timpul să ne unim şi să discutăm despre cum să facem bugete mari, să fim competitivi, să avem salarii mari.

Să dăm 20 de mii, 30 de mii, 50 de mii de euro pe lună, ca să concurăm cu vecinii noştri din Europa de Est. Ne-au luat-o înainte. Suntem depăşiţi. Eu zic, eu aud”, a spus Hagi, la Look Sport.